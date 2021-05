“Pēc otrās potes pret Covid-19 saņemšanas, jūtos slimāks kā tad, kad biju saslimis ar Covid-19,” mikroblogošanas vietnē “Twitter” raksta Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš.

17h no pfizer otrās potes- jūtos slimāks kā tad, kad biju saslimis ar covid. Paaugstināta temperatūra sākās jau pēc 3h,pastiprināta svīšana, kakls sāp. Drudzis.Bezspēks. Aizmigt ilgāk par stundu nevar. Antivakseriem šī info nederēs- ja būtu jāvakcinējas rīt vēlreiz-es to darītu➡️

“Paaugstināta temperatūra sākās jau pēc trīs stundām, pastiprināta svīšana, kakls sāp. Drudzis. Bezspēks. Aizmigt ilgāk par stundu nevar,” atklāj deputāts.

No zālēm ieteiktu – daudz ūdeni dzert vai tēju, lai ķermenis skalojas- vismaz 3 litri, paraceptamols, ja ļoti lauž kaulus -tad nimesil un fenkarol must have. Gulēt! Un principā- likumā ir jāieraksta,ka vakcinētajam nākamā diena ir brīva. Ejiet vakcinēties un tiekamies klātienē😉

