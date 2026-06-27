Pēc postošā ugunsgrēka beidzot ir skaidrs, kas notiks ar Mika Galvanovska bāru 16
Pirms diviem mēnešiem LA.LV portāls vēstīja par plašo ugunsgrēku Vecrīgā, kur aptuveni 300 kvadrātmetru platībā dega izklaides vieta “The Sinners”. Drīz vien kļuva skaidrs, ka tā pieder mūziķim Mikam Galvanovskim. Publicētajos videomateriālos bija redzams, ka ugunsgrēks nodarījis ievērojamus postījumus, un bija skaidrs, ka bāra atjaunošana prasīs gan ievērojamus finanšu līdzekļus, gan laiku.
Tomēr jau no pirmajām dienām pēc nelaimes Miks nezaudēja optimismu. Sociālajos tīklos viņš regulāri dalījās ar atjaunošanas darbiem, atklājot, ka apkārt ir daudz cilvēku, kuri gatavi palīdzēt. Tagad viņš nācis klajā ar priecīgu paziņojumu.
Publicētajā video viņš stāsta, ka kopš ugunsgrēka pagājuši tieši divi mēneši. Šajā laikā darbs pie bāra atjaunošanas noticis katru dienu, lai durvis apmeklētājiem varētu atvērt pēc iespējas ātrāk.
Lai gan sākotnēji bija cerība visu paveikt ātrāk, Galvanovskis atklāj, ka 3. jūlijā “The Sinners” atkal uzņems apmeklētājus.
Noslēgumā mūziķis pateicās ikvienam, kurš šajā sarežģītajā laikā palīdzējis un atbalstījis viņu bāra atjaunošanā.