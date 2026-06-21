Miks Galvanovskis atklāti par bāra nodegšanu un skarbo mācību pēc nelaimes 0

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LA.LV
13:58, 21. jūnijs 2026
Viedokļi

Rokmūziķis un uzņēmējs Miks Galvanovskis TV24 raidījumā “Preses klubs” stāstīja par nodegušā bāra atjaunošanu Vecrīgā un sekām, ar kurām nācies saskarties pēc ugunsnelaimes.

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Viņš atzina, ka pēc aptuveni sešu gadu darbības bārs vienā dienā pēkšņi nodega. Galvanovskis uzsvēra, ka vissvarīgākais ir tas, ka negadījumā neviens cilvēks necieta, savukārt pārējie zaudējumi skāra īpašumu.

Viņš skaidroja, ka pēc ugunsgrēka telpās bija jūtami dūmi un smaka, tomēr bojājumi lielākoties radušies no augstās temperatūras, kas izraisīja ievērojamus materiālus zaudējumus. Daļa telpu un iekārtu tika neatgriezeniski bojātas.

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Galvanovskis arī atzina, ka šoreiz viņam nebija spēkā esošas apdrošināšanas, kas būtiski apgrūtināja atjaunošanas procesu. Viņš to nosauca par savu kļūdu un mācību nākotnei.

Uzņēmējs piebilda, ka atjaunošanas darbi ir sarežģīti un finansiāli smagi, taču tos iespējams turpināt, pateicoties citiem biznesa virzieniem un resursiem.

Savukārt Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas valdes priekšsēdētājs un “Arco Real Estate” valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits uzsvēra, ka šādos gadījumos būtiska ir apdrošināšana un tās savlaicīga pārskatīšana. Viņš norādīja, ka bieži īpašnieki nepievērš pietiekamu uzmanību polišu termiņiem un nosacījumiem, kas vēlāk var radīt lielus zaudējumus.

Eksperts arī uzsvēra, ka brokeru loma ir svarīga, jo tie palīdz sekot līdzi apdrošināšanas termiņiem un nodrošina, ka klienti nav pakļauti liekiem riskiem.

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