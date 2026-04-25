Miks Galvanovskis video stāstā atklāj likteņa ironiju – vienīgo lietu, kas izdzīvojusi degošajā bārā
Jau ziņots par bēdīgo notikumu dziedātāja Mika Galvanovska dzīvē – piektdienas rītā 300 kvadrātmetru platībā dega viņa bārs “The Sinners” Vecrīgā.
Valsts policijā aģentūrai LETA apliecināja, ka patlaban policijā ir sākta resoriskā pārbaude. Iespējams, ugunsgrēks izcēlies īssavienojuma dēļ.
Kā redzams publiskotajos fotoattēlos un videomateriālos – uguns telpas nav žēlojis. Vienlaikus Miks nācis klajā ar “Instagram” stāstu (story), atklājot, ka ir viena ironiska lieta, kas ugunsnelaimi ir “izdzīvojusi”.
Viņš video stāsta, ka vienmēr visās lietās cenšas atrast pozitīvo. Arī ugunsnelaimē ir izdevies atrast ko tādu. “Ļoti ironiski, bet vienīgā lieta, kas gandrīz ir “izdzīvojusi” bārā, ir šīs liesmas,” stāsta uzņēmējs. Video viņš parāda dekoratīvas, sarkanas uguns liesmas.