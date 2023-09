Plūdi Grieķijā. Foto: EPA/SCANPIX

Pēc stiprām vētrām Grieķijā, Turcijā un Bulgārijā piedzīvo plūdus; bojā gājuši vairāki cilvēki







Grieķijā, Turcijā un Bulgārijā otrdien plosījās stipras vētras, izraisot plūdus, kas prasīja vismaz septiņu cilvēku dzīvības.

Turcijas iekšlietu ministrs Ali Jerlikaja pazoņoja, ka plūdi nopostīja kempingu Kirklareli provincē Turcijas ziemeļrietumos pie Bulgāriijas robežas, izraisot divu atpūtnieku nāvi, kurus aiznesa straume, un četru cilvēku pazušanu bez vēsts. Kempingā tobrīd atradās apmēram 12 atpūtnieku.

Stambulā divos rajonos applūda ielas un nami, izraisot vismaz divu cilvēku nāvi, paziņoja pilsētas gubernators. Apmēram 10 cilvēku tika izglābti no bibliotēkas, kur viņi bija iesprostoti. Vairākas metro stacijas tika slēgtas. Stambulas gubernators Davuts Gils aicināja motociklistus palikt mājās.

Grieķijā policija aizliedza satiksmi Volas pilsētā, Pilionas kalnu rajonā un Skiatas salā. Viens vīrietis gāja bojā pie Volas, kad viņam virsū uzkrita siena. Pieci cilvēki pazuda bez vēsts, un viņus var būt aiznesuši plūdu ūdeņi.

Varas iestādes ar mobilā tālruņa ziņām brīdināja cilvēkus ierobežot pārvietošanos ārpus mājām vairākos citos Grieķijas centrālās daļas rajonos, Sporādu salās un Evijas salā.

Pilionas kalnu rajonā upes izgāja no krastiem un ienesa automašīnas jūrā, akmeņu lavīnas bloķēja ceļus, nelielu tiltu aiznesa straume, un daudzviet pārtrūka elektroapgāde.

Vētras seko savvaļas ugunsgrēkiem, kas pēdējās nedēļās bija plosījušies Grieķijā, prasot vairāk nekā 20 cilvēku dzīvības.

Plūdi Grieķijā. Foto: AFP/SCANPIX

Bulgārijas premjerministrs Nikolajs Denkovs paziņoja, ka divi cilvēki gājuši bojā un trīs pazuduši, vētrai izraisot plūdus Melnās jūras piekrastē. Pārplūdušas upes nodarīja smagus postījumus ceļiem un tiltiem.

Stipri vēji radīja divus metrus augstus viļņus pludmalēs, un piekrastes kūrortos applūda ielas un nami.

Varas iestādes izsludināja ārkārtas stāvokli dienvidu kūrortpilsētā Carevā un aicināja cilvēkus pārcelties uz augšstāviem, jo dažās viesnīcās applūda pirmie stāvi.

The incredible rain in Volos, Greece 🇬🇷 causes flood. TELEGRAM JOIN 👉https://t.co/U4L0lTv6fB pic.twitter.com/XtZmhh3bDS — Discovery News (@Top_Distress) September 5, 2023