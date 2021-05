Krišjānis Kariņš. Foto: Timurs Subhankulovs

Pēc valsts svētkiem koalīcijas partneri varētu sanākt kopā, lai apspriestu tālāko sadarbību, kā arī, iespējams, vienosies par izmaiņām valdībā un koalīcijā, sarunā ar aģentūru LETA teica Jaunās konservatīvās partijas (JKP) valdes loceklis, Saeimas deputāts Gatis Eglītis (JKP).

Šodien Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ar Eglīša pārstāvēto JKP apsprieda esošo un turpmāko sadarbību.

Lūgts pastāstīt, vai puses par kaut ko vienojās, parlamentārietis sacīja, ka JKP no premjera sagaidīja, lai viņš piedāvā savu redzējumu koalīcijas līguma izmaiņām, jo līdz ar Nacionālās apvienības (NA) “gājienu”, savās rindās pieņemot ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu un premjera lēmumu nepieprasīt Vitenberga demisiju, koalīcijas līgums uzskatāms par iesaldētu.

Īstu piedāvājumu vai rīcības plānu JKP pārstāvji šodien neesot sadzirdējuši, izriet no Eglīša teiktā.

Deputāts teica, ka puses apsvēra iespēju jaunnedēļ sēsties pie galda ar visiem partneriem un mēģināt saprast, kā rīkoties tālāk. Vaicāts, vai tas saistās tikai ar šo NA “gājienu” jeb tikšanās bija nepieciešama, lai kontekstuāli plašāk izvērtētu valdības darbu, no parlamentārieša atbildes izriet, ka tas varētu būt saistīts ar ko plašāku un ne tikai ar NA iegūto ceturto augsto amatu.

“Ar to gājienu koalīcijas līgums īsti nav spēkā. Jāsaprot, vai nu to atstājam pašplūsmā, vai vienojamies par jaunu sadarbības modeli, iespējams, ar kādām izmaiņām ministru sastāvā,” teica politiķis, piebilstot, ka, atstājot to pašplūsmā, var sagaidīt sadarbības līgumam neatbilstošus gājienus arī no citiem koalīcijas partneriem.

Tikmēr “Jaunās vienotības” Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis aģentūrai LETA teica, ka viņam šai sakarā nav komentāru.

Kā ziņots, 29.aprīlī valdošās koalīcijas pārstāvji Saeimā ignorēja valdības lēmumu divas nedēļas nepārskatīt Covid-19 ierobežojumus un lēma atļaut strādāt ēdinātāju terasēm no 7.maija. Pret šādiem grozījumiem nobalsoja tikai koalīcijas politiķe Vita Anda Tērauda (AP). Īpaši sāpīgi lēmumu uztvēra valdības vadītājs Kariņš, sakot, ka Saeima sākusi “iet savu individuālu ceļu”, un paužot neziņu, kādā veidā “noregulēsies” Saeimas un valdības sadarbība Covid-19 krīzes risināšanā.