"Peldēšana nenozīmē turēt kaklu virs ūdens kā gulbim." Vai tiešām vairāk nekā 70% Latvijas iedzīvotāju peldētprasme ir nepietiekama?







TV24 raidījumā “Uz līnijas” Aivars Platonovs, Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents, atklāja, ka reprezentatīvs pētījums, ko veikusi aģentūra, apliecina, ka vairāk nekā 70% Latvijas iedzīvotāju peldētprasme ir nepietiekama.

“[Aptaujas] datiem, protams, ka mēs varam ticēt vai neticēt, bet es teiktu, ka tie ir diezgan objektīvi, un pētnieki arī par to uzņemas atbildību,” skaidro Platonovs, atbildot uz skatītāja jautājumu, no kurienes tie dati ir ņemti.

Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents norādīja, ka divas trešdaļas iedzīvotāju, uz jautājumu – kur viņi iemācījušies peldēt, atbild norādot uz pašmācības ceļu.

“Peldēt nevar iemācīties pašmācības ceļā. Tā ir diezgan specifiska prasme, kuru vajag mācīties, kā es minēju, trīs gadus. Līdz ar to, ar šo vienu atbildi, ka mēs visi esam iemācījušies pašmācības ceļā no vecākiem, no draugiem, no kaimiņiem, mēs jau parādām, ka principā neesam neko daudz iemācījušies.”

Viņš skaidro, ka ir svarīgi saprast, ka peldēšana nenozīmē vienkārši turēt galvu un kaklu virs ūdens kā gulbim. “Tā nav peldēšana, tās nav prasmes, kuras ļauj tev justies droši ūdenī.”