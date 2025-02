Personāla atlases eksperts Brodiņš: Darba tirgū viena no lielākajām problēmām ir vecuma diskriminācija Ieteikt







Vai tā tiešām Latvijā ir reāla problēma, ka vairs nepieņem darbā cilvēkus vecumā no aptuveni 45-60 gadiem, jo viņi “ir par vecu”? “Vecuma diskriminācija no visiem diskriminācijas veidiem, kas ir, manā uztverē ir tāda visizteiktākā, un vispār kopumā darba tirgū viena no tādām lielākajām problēmām,” tā apstiprinoši TV24 raidījumā “Preses klubs” atzina personāla atlases uzņēmuma “Alma Career Latvia” vadītājs Aivis Brodiņš.

Reklāma Reklāma

“Te gan ir jāsaka, ka ir gan par vecu, gan par jaunu – te ir tādas divas šķautnes. Lielākoties mēs redzam, ka tas ir 50+ kategorijā, bet jā – problēma pastāv,” sacīja Brodiņš, komentējot vecuma diskriminācijas problēmu darba tirgū. Kāds tam ir cēlonis? Uz to personāla atlases uzņēmuma vadītājs atteica, ka tie ir “daudz un dažādi stereotipi”.

“Manuprāt, kopumā vadībā un personāla vadībā strādājošajiem ir tāda slikta izpratne par iekļaujošas vadības šīm priekšrocībām un ko tas nozīmē uzņēmumam. Ir šie stereotipi, un bieži vien, es teiktu, ka tā lielākoties ir tāda neapzināta diskriminācija. Manuprāt, ir pietiekoši strikts juridiskais regulējums, Darba likums un cita veida tiesību akti, kas tomēr ierobežo šo diskrimināciju, bet joprojām ir gana daudz stāsti, kad cilvēkiem ir licies, ka viņi ir tikuši diskriminēti, piemēram, kad sūta darba pieteikumus un netiek uz darba intervijām. Tā ir tāda izplatītākā lieta,” norādīja Brodiņš TV24 raidījuma “Preses klubs” diskusijā.

Brodiņš atkārtoti uzsvēra, ka darba devējiem ir slikta izpratne par to, ko nozīmē “iekļaujoša darba vide”. Vienlaikus viņš atzīmēja, ka gados vecāki darba meklētāji nespēj tik labi “izcelt savas stiprās puses un pārdot sevi darba tirgū – prezentēt, sākot no CV līdz pat [darba] intervijai”. Tomēr iemesls tam, kāpēc neizdodas ilgstoši atrast darbu, varbūt ir nepietiekamas prasmes.

“Ja tu ilgstoši meklē darbu un tevi neviens neuzrunā, un tu tiešām esi to CV ļoti labi sagatavojis un dari visu iespējamo, tad, iespējams, tev kaut kas ir jāmācās. Un mācīšanās šajā vecumā ir vēl svarīgāka, jo tirgus mainās, mainās dažādas darba pieejas, tehnoloģijas, viss notiek tiešām ļoti dinamiski. Ir jāapgūst dažādas jaunas lietas,” ieteica personāla atlases uzņēmuma “Alma Career Latvia” vadītājs Brodiņš TV24 raidījumā, komentējot situāciju, ka darba meklētājiem jau pēc 45 gadu vecuma ir problemātiski tikt pie darba.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

LA.LV Aptauja Vai Tu esi saskāries ar vecuma diskrimināciju, meklējot darbu Latvijā? Jā.

Nē.

Iespējams, grūti teikt.

Nezinu.

Es nestrādāju un darbu nemeklēju (esmu skolēns, pensionārs, invalīds utmldz.)

Cits variants.

Man nav viedokļa. Padalies ar rezultātiem