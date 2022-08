Ilustratīvs attēls Foto: pexels.com

Personām ar invaliditāti plāno palielināt transporta pabalsta apmēru līdz 105 eiro







Līdz ar būtisku degvielas cenu pieaugumu personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, plānots palielināt transporta pabalsta apmēru līdz 105 eiro, paredz Labklājības ministrijas (LM) saskaņošanai iesniegtais noteikumu projekts.

Transporta pabalsta mērķis ir sniegt papildu finansiālo atbalstu personām ar invaliditāti, kurām ir smagi gaitas un kustību traucējumi, kuri būtiski ietekmē personas mobilitāti un nereti arī pārvietošanos sabiedriskajā transportā. Tādējādi primāri transporta pabalsts sniedz papildu finansiālo atbalstu, lai sekmētu, ka personas ar smagiem pārvietošanās traucējumiem var izmantot ne tikai sabiedrisko, bet arī privāto transportu, lai nokļūtu uz konkrētām, savām vajadzībām nepieciešamām vietām.

Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai piešķir personai, kurai pašai vai kuras bērnam normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai.

Lai veicinātu mērķa grupas mobilitāti, LM vērtējumā, transporta pabalsts jāpalielina līdz 105 eiro par pilnu sešu mēnešu periodu. Šāds palielinājums tiek saistīts ar personisko transportlīdzekļu ekspluatācijas inflācijas rādītāju.

Patlaban transporta pabalsta apmērs par katru pilnu sešu mēnešu periodu ir 79 eiro.

LM noteikumu projekts paredz, ka no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 30.aprīlim transporta pabalsta izmaksa tiks nodrošināta tādā apmērā, kādu to noteica normatīvais regulējums līdz 2022.gada 31.decembrim. Savukārt par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim VSAA veiks transporta pabalsta pārrēķinu un nodrošinās transporta pabalsta starpības izmaksu līdz 2023.gada 1.jūnijam.

LM skaidro – ja transporta pabalsta kārtējā vai pirmreizējā izmaksa nodrošināma līdz 2022.gada 31.decembrim, šādā gadījumā pabalsts tiks izmaksāts apmērā, kāds ir spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim, tas ir, 79 eiro. Piemēram, personai transporta pabalsta sešu mēnešu periods sākas 2022.gada 10.novembrī, un tas ilgst līdz 2023.gada 9.maijam. Par šo periodu VSAA 2022.gadā izmaksās transporta pabalstu 79 eiro apmērā, starpības izmaksa par 2023.gada pirmajiem mēnešiem līdz jaunajam apmēram netiks veikta. Savukārt par nākamo sešu mēnešu periodu transporta pabalsta apmērs būs 105 eiro.

Plānots, ka jaunais transporta pabalsta apmērs varētu būt spēkā no 2023.gada 1.janvāra.

Saskaņā ar Labklājības informācijas sistēmas datiem uz 2022.gada aprīli VDEĀVK atzinumus transporta pabalsta saņemšanai bija izsniegusi 35 017 personām ar invaliditāti.