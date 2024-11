Publicitātes foto.

Pētījums: Vismaz puse iedzīvotāju vēlētos redzēt lielāku atbalstu darba vidē sievietēm menopauzes laikā Ieteikt







Katrs otrais jeb 55% cilvēku piekrīt, ka darba vidē būtu nepieciešams vairāk atbalstīt sievieti menopauzes laikā, liecina pētījumu kompānijas “Kantar” veiktās aptaujas dati.

Reklāma Reklāma

Aptaujas mērķis bija noskaidrot Latvijas darbinieku viedokli par to, vai būtu nepieciešams vairāk atbalstīt sievieti menopauzes laikā arī darba vidē, piemēram, piedāvājot elastīgu darba laiku.

To, ka atbalsts noteikti būtu nepieciešams, apstiprināja 23% respondentu, savukārt atbildi “drīzāk jā” izvēlējās 32% aptaujāto.

Turpretī katrs sestais jeb 16% darbinieku ir pauduši pretēju viedokli, norādot, ka vairāk atbalstīt sievieti menopauzes laikā darba vidē nebūtu nepieciešams, piemēram, 6% respondentu norāda, ka papildu atbalstu noteikti nevajadzētu sniegt, kamēr atbildi “drīzāk nē” izvēlējušies 10% aptaujāto.

Aplūkojot rezultātus pēc sociālajām grupām, secināts, ka sievietes, kā arī 25 līdz 34 gadus veci darbinieki salīdzinoši biežāk piekrīt, ka lielāka atbalsta sniegšana sievietei menopauzes laikā darba vidē būtu nepieciešama, savukārt salīdzinoši retāk tam piekrīt vīrieši, biežāk paužot pretēju viedokli.

Aptauju pētījumu kompānija “Kantar” veica laikā no šī gada 22. līdz 24.oktobrim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem. To vidū bija 543 algoti darbinieki.