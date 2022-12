Džordžs Santoss Foto: Caroline Brehman/EPA/SCANPIX

ASV Republikāņu kongresmenis no Ņujorkas ­Džordžs Santoss pieķerts nopietnos melos







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

ASV Republikāņu partijas kongresmenis no Ņujorkas ­Džordžs Santoss, kurš Kongresā ievēlēts šī gada novembrī, atzinies, ka “darījis muļķīgas lietas”, proti – melojis par biogrāfiju. Santoss apgalvoja, ka beidzis prestižo Baruha koledžu Ņujorkā, taču skola to neapstiprināja.

“Neesmu beidzis nevienu augstskolu. Esmu apmulsis un atvainojos, ka izpušķoju savu biogrāfiju,” šonedēļ izdevumam “New York Post” atzinās 34 gadus vecais kongresmenis. Santoss nav strādājis arī finanšu kompānijās “Citigroup” un “Goldman Sachs”. Politiķis paskaidroja, ka uzņēmumu pieminēšana iepriekš bijusi vien “vienkārši vārdu izvēle” un viņš tajos nav strādājis “tieši”. Priekšvēlēšanu laikā viņš tāpat klāstīja, ka vecvecāki “bēga no ebreju vajāšanām Ukrainā, apmetās Beļģijā un pēc tam atkal bēga no vajāšanām Otrā pasaules kara laikā”. Tas lika domāt, ka Santosam ir ebreju saknes, bet Ņujorkas ebreju kopienai tas izrādījās jaunums. Kongresmenis atzina, ka “kļūdījies”, un atvainojās tikai tad, kad par viņa CV patiesumu ieinteresējās laikraksts “The New York Times”. Republikāņu partijas amatpersonas līdz otrdienas rītam vēl nebija komentējušas skandālu.