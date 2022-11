Uldis Pīlēns. Foto. LETA © Zane Bitere

Pīlēnam jaunas idejas – vēlas īpašus viceministra amatus. “Tēma aizgāja gana labi!” Ieteikt







Lai topošās koalīcijas partneri būtu solidāri atbildīgi par dažādām nozarēm, jaunajā valdībā varētu ieviest vairāk nekā vienu viceministra amatu, intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” sacīja viens no “Apvienotā saraksta” (AS) dibinātājiem, uzņēmējs un arhitekts Uldis Pīlēns.

Viņš skaidroja, ka AS koalīcijas sarunās jau ilgstoši cenšas panākt, lai topošajiem partneriem nāktos uzņemties solidāru atbildību par vairākām nozarēm.

Šī mērķa īstenošanai izdiskutēti dažādi iespējamie instrumenti, tostarp jaunu institūtu un amatu ieviešana.

Aizvadītās nedēļas izskaņā, kad koalīcijas sarunas vadījis “Jaunās vienotības” (JV) pārstāvis, aizejošās valdības ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Pīlēnam licies, ka partneru vidū ir izdevies panākt vienošanos par viceministra jeb ministra biedra institūcijas ieviešanu vairākās atbildības jomās. “Tā viceministra tēma piektdien, sestdien, svētdien aizgāja gana labi.

Šinī gadījumā tur bija diskusija – trīs vai seši [amati], lai būtu paritātes principi un tamlīdzīgi,” skaidroja Pīlēns.

Tomēr līdz ar JV līdera, Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa pirmdienas paziņojumu pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Pīlēns sapratis, ka jautājums par viceministra posteņu ieviešanu vairākās nozarēs ir noņemts no izskatīšanas. Tas, ka Kariņš pieminējis tikai viena šāda amata veidošanu – aizsardzības nozarē – Pīlēnam bijis pārsteigums.

Politiķis atkārtoti uzsvēra jau iepriekš vairākkārt pausto, ka AS skatījumā jaunajā valdībā būtu svarīgi vairākās smagās jomās atbildību soidāri dalīt starp vairākiem koalīcijas partneriem. Savu vietu kādā no ministru vai viceministru amatiem Pīlēns gan neredzot.

AS dibinātājs arī piebilda, ka viņa pārstāvētajam politiskajam spēkam ir vēl daudz neatbildētu jautājumu nākamā gada valsts budžeta rāmja kontekstā,

un no viņa teiktā noprotams, ka uz šiem jautājumiem vajadzētu rast atbildes pirms jaunās valdības apstiprināšanas. Par budžeta jautājumiem potenciālajiem partneriem esot paredzētas diskusijas trešdien, 16.novembrī, un ceturtdien, 17.novembrī.

Pīlēns kritizēja Kariņa koalīcijas sarunu vadīšanas stilu, norādot, ka tas ir smagnējs, un netieši liekot noprast, ka Rinkēviča sarunu vešanas maniere aizvadītajā nedēļas nogalē viņam likusies tīkamāka.

Jautāts par atbildības jomu sadalījumu topošajā valdībā, Pīlēns atbildēja, ka AS nevairās ne no vienas nozares vadīšanas, tai skaitā arī no Kariņa piedāvātajām, tomēr,

“karājoties gaisā” esot palicis jautājums, kāpēc līdz šim piedāvātajā ministru portfeļu sadalījumā netiek izmantotas no AS Saeimā ievēlēto deputātu kompetences.

Kā ziņots, pirmdien topošās koalīcijas veidošanas sarunu vadītājs Kariņš un Valsts prezidents Egils Levits pēc tikšanās paziņoja, ka pēdējās dienās panākts ievērojams progress attiecībā uz jaunās koalīcijas darba virzieniem un vienošanās par atbildības jomu sadali.

Viens no AS līderiem, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns vēlāk atzina, ka AS ir pieņēmis starplēmumu jeb ir panākta konceptuāla vienošanās par topošās valdības atbildības jomām, taču vēl ar JV jāvienojas par atbildības dalījumu veselības nozarē.