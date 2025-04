Foto: LETA/Ekrānuzņēmums no https://www.foodunion.lv/

Pircēji sašutuši par "Valmieras piena" produktu: vai patērētāji tiek maldināti par iepakojuma saturu?







Visnotaļ bieži nākas dzirdēt no cilvēkiem neapmierinātību par pārtikas produktiem situācijās, kad patērētājiem šķiet, ka viņi tiek maldināti, jo produkts iepakojumā izskatās pilns, bet pēc atvēršanas izrādās, ka saturs iekšā ir daudz mazāks. Šāda veida pārpratumi var rasties ar dažādiem produktiem – no dzērieniem līdz dažādām uzkodām. Šoreiz uzmanības centrā “Valmieras piens” ražots produkts.

LA.LV saņēma kādas lasītājas neizpratni par dzeramo jogurta kokteili “Shake Me Up”.

Lūk, fragments no vēstules: “Jogurta kokteilis “Shake Me Up”, šķiet, radījis nepatīkamu pārsteigumu daudziem patērētājiem, tostarp man. Biju nepatīkami pārsteigta, ka pudelēs dzēriens ir tikai līdz pusei no pudeles tilpuma, kas rada maldinošu iespaidu par produktu. Jā, uz pudeles norādīts, ka tas jāsakrata, bet arī pēc sakratīšanas neuzskatu, ka dzēriena saturs ievērojami palielinās.”

Izpētot sociālos tīklus nākas secināt, ka šis nav vienīgais gadījums, kad cilvēki ir neizpratnē par konkrēto “Valmieras piens” produktu. Kāda sieviete “Facebook” raksta: “Tur iekšā vien 1/2 no iepakojuma. Kāpēc?”

Patērētāji, iegādājoties šādus produktus, bieži izjūt vilšanos un neizpratni, jo ir grūti saprast, kāpēc iepakojums ir tik liels, bet produkts aizņem tikai daļu no tā.

Sazinoties ar “Valmieras piena” pārstāvjiem “Food Union”, lūdzam sniegt skaidrojumus un atbildes uz vairākām jautājumiem. Viņi norāda, ka konkrētā produkta pudele visu pasaka priekšā un cilvēku satraukumam, ka viņi tiek maldināti, nav pamatojuma.

Agnese Kleinmane, “Food Union” piena produktu zīmolu vadītāja, uzsver: “Valmiera “Shake Me Up” nav parasts dzeramais jogurts, bet gan jogurta kokteilis, kas izstrādāts tā, lai to pēc sakratīšanas baudītu uzputotā veidā. Par to informē gan produkta nosaukums – “Shake Me Up” jogurta kokteilis – gan norāde uz pudeles, kas aicina produktu sakratīt 15 sekundes pirms baudīšanas.

Cītīgi sakratot to, rodas krēmīgas putas, kuras aizņem daudz vietu pudelē. Tādēļ arī pudelītes ar nolūku tiek pildītas 220 g apjomā, kas aizņem 2/3 daļas no kopējā pudeles tilpuma, atstājot pudelē vietu, kur izplesties putām pēc sakratīšanas. Tad arī rezultātā iegūstam jogurta kokteilim garšu un konsistenci, kas atgādina saldējuma kokteili.

Šāds risinājums Valmiera “Shake Me Up” jogurta kokteiļiem ir kopš to izstrādes un nekādas izmaiņas svarā vai tilpumā nav paredzētas.”

