Foto: PA/ SCANPIX/ LETA

Pirmdien Latvijā atklāti 457 Covid-19 gadījumi, bet 13 pacienti miruši





Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 457 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, savukārt vēl 13 pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Divas mirušās personas bijušas vecumā no 45 līdz 55 gadiem, vēl astoņas – no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl trīs – no 85 līdz 95 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 7975 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 5,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopumā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 13 693 personas, bet 175 inficētas personas mirušas.

SPKC jaunākā sniegtā informācija liecina, ka audzis to personu skaits, kas reģistrētas kā izveseļojušās – no 1635 personām 21.novembrī līdz 1651 personai 24.novembrī, taču šis rādītājs pēdējos mēnešos kopumā mainījies salīdzinoši nenozīmīgi un daudzkārt lēnāk nekā sasirgušo skaits.