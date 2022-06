Imperatora Dzjandu kaps Dzjansu provincē. Foto: SHUTTERSTOCK

Planētas noslēpumi: Kāpēc ķīnieši tic, ka viņu piramīdās apslēptas īpašas zinības, kam cilvēce vēl nav gatava…







Signe Koļcova, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Lai arī pasaulē ir daudz dažādu neparastu būvju ar neatminētiem to noslēpumiem, tomēr laikam jau par visnoslēpumainākajām joprojām var uzskatīt neatminamā senatnē nezināmu civilizāciju būvētās piramīdas, kas mūsdienās sastopamas pilnīgi visos kontinentos. Dažas no tām ir puslīdz izpētītas, piemēram, Ēģiptē un Dienvidamerikā, savukārt analogās būves Ķīnā joprojām slēgtas jebkādiem izpētes darbiem. Tostarp vienlaikus paši ķīnieši saglabājuši ticību tam, ka viņu piramīdās apslēptas īpašas zinības, kuru iegūšanai mūsdienu cilvēce pagaidām vēl nemaz neesot gatava…

Neviena neskartās

Viens no galvenajiem jautājumiem jebkuru seno piramīdu pētniecībā ir to uzbūvēšanas datēšana un izmantošanas funkcionālā nolūka saprašana. Viena daļa pētnieku saistībā ar Ēģiptes piramīdām uztur spēkā viedokli, ka tās bijušas domātas kā faraonu kapenes, savukārt citi tikpat kaismīgi pauž, ka tās uzskatāmas par sakrāliem seno civilizāciju vai citplanētiešu objektiem. Tāpat ir pietiekami populāra versija par to, ka senās piramīdas bija un faktiski vēl joprojām vajadzības gadījumā varētu būt gigantiski enerģijas akumulatori, no kuriem barojās Zemi kolonizējušo citplanētiešu kosmosa kuģi.

Katrā ziņā pētnieki ir vienisprātis par to, ka nolūkā rast atbildi jautājumam par mērķi, ar kādu būvētas senās piramīdas, būtu vairāk nekā svētīgi atrast kādu no šiem objektiem, kuru laimīgā kārtā cauri tūkstošgadēm nav skārusi ne izlaupītāju roka, ne tā dēvētais laika zobs. Un, kā pauduši speciālisti, patlaban tādi objekti esot sastopami jau vairs tikai Ķīnā. Turklāt tas, ka jau kopš neatminamiem laikiem šie objekti tur uzskatīti par svētiem un tāpēc tajos allaž bijis kategoriski aizliegts ieiet, lai neizraisītu sev mūžīga nolādējuma uzlikšanu, nodrošinājis to, ka tās patiešām varētu būt saglabājušās praktiski neskartas.

5. – 2. gs. p.m. ē. izmantota sfēriska bronzas urna, ko lietoja ķīniešu apbedīšanas ceremonijās. Foto: AKG-IMAGES/SCANPIX

Ļoti savdabīgs ir arī fakts, ka Ķīnā pētnieki joprojām regulāri atrod pilnībā jaunas senās piramīdas un citus neskartus savu tālīno senču būvētus objektus, par kuru eksistēšanu mūsdienu cilvēcei iepriekš vēl nekas nav bijis zināms. Piemēram, 2020. gadā pasaules plašsaziņas līdzekļos izplatījās informācija par atrastām iepriekš nezināmām senās pilsētas Simao drupām. Šī pilsēta savulaik atradusies faktiski tiešā sasaistē ar leģendāro Lielo Ķīnas mūri. Un šo drupu teritorijā pētnieki atklāja arī kārtējo seno piramīdu, kuras vecums teju vai identiski sakrīt ar laiku, kad būvēta Ēģiptes Lielā piramīda. Tiesa, atšķirībā no savas ēģiptiešu “tuvinieces” ķīniešu piramīda ir augstumā mazāka, taču tai ir ievērojami masīvāka pamatne un to visapkārt ieskauj papildu sienas. Pētnieki uzskata, ka šī piramīda mūsdienu Ķīnas teritorijā uzbūvēta pirms aptuveni 4300 gadiem.

Lielākā daļa zināmo piramīdu gan Āfrikā, gan Dienvidamerikā ir monumentālas būves ar galerijām un daudzām telpām iekšpusē. Līdz ar to jo­projām var izvirzīt neskaitāmas versijas par šo piramīdu praktisko pielietojumu, taču ir skaidrs, ka tās nekad nav domātas kā dzīvojamās telpas. Savukārt Simao atrastā piramīda jau šķiet gluži cits gadījums – tai ir 12 līmeņi, no kuriem visaugstākais nepārprotami bijis paredzēts pastāvīgai dzīvošanai.

Saistībā ar to, ka piramīda atrodas tiešā Lielā Ķīnas mūra tuvumā, pētnieki secinājuši šķietami visloģiskāko, proti, augšējos piramīdas līmeņos valdītāji kopā ar savu augstmaņu galmu slēpās tajos gadījumos, kad notika kārtējie ienaidnieka uzbrukumi. Taču nevienā no senajām ķīniešu hronikām pētnieki tā arī nav atraduši pat pieminētu šo pilsētu un vēl jo mazāk kaut ko par tās teritorijā esošo piramīdu. Un, lai viss izskatītos maksimāli noslēpumaināk, izrakumos atklātas vēl arī 70 Senās Ķīnas kultūrai absolūti neraksturīgas un vairāk ēģiptiešu Sfinksai līdzīgas cilvēkdzīvnieku akmens skulptūras.

Bet tajā pašā laikā Ķīnas pētnieki speciālā vēstījumā plašsaziņas līdzekļiem uzsvēruši šīs senās piramīdas uzbūvēšanas ārkārtīgi augsto tehnoloģisko līmeni, vienlaikus kārtējo reizi paužot absolūtu neizpratni par to, kā gan neolīta laikmeta cilvēki varēja kaut ko tādu paveikt. Un, lai kā arī būtu ar tiem faktiem un pierādījumiem, tomēr tas kārtējo reizi liekot gluži nopietni domāt par to, ka savulaik Zemi apdzīvojušās senās civilizācijas bijušas apveltītas ar kādām īsteni unikālām zināšanām, kas pagaidām neizskaidrojamā kārtā diemžēl kaut kur zudušas.

Senatnes zinību atnesēji

Cjaņlingas mauzolejs, kurā apglabāta ķīniešu imperatore Vu Zetiana. Foto: VIDA PRESS

Ja pieņem, ka iepriekšējā Zemes civilizācija, kas uzbūvējusi neskaitāmas piramīdas visā pasaulē, patiešām bijusi apveltīta ar ļoti attīstītām tehnoloģijām, tad, kā uzskata mūsdienu pētnieki, patiesībā nav arī nekā dīvaina faktā, ka mūsu civilizācijai tās ir zudušas. Jo ar to mūsdienu cilvēci viss itin nemaz nav tik vienkārši, kā varbūt sākotnēji varētu šķist.

Nav nekāda iemesla šaubīties par to, ka arī šī civilizācija kaut kad beigs pastāvēt. Kas pēc tās paliks? Protams, labākajā gadījumā paliks kaut kādas monumentālas būves un mehānismi. Taču visa tehniskā dokumentācija un tehnoloģiju apraksti, kas glabājas elektroniskajos datu nesējos, gluži droši laika gaitā neatgriezeniski aizies bojā, izzudīs (ja vien neizrādīsies patiess un reāli apstiprināms pieņēmums par tā dēvēto informācijas nezūdamības likumu, kas paredz pilnībā visas informācijas uzkrāšanos kaut kur īpašos kosmosa slāņos, no kurienes to visu vienkārši jāiemācās pareizi paņemt). Savukārt nākamā atdzimusī civilizācija šīs tehnoloģijas nekādi nevarēs vienā paņēmienā atjaunot, jo neko no tām nesapratīs, un tāpēc būs spiesta pati pakāpeniski apgūt pilnībā no jauna visus zinātnes posmus.

Visdrīzāk, līdzīga situācija veidojusies arī saistībā ar iepriekšējo Zemes civilizāciju zinībām. Tāpēc nevar nemaz izslēgt, ka Ķīnas varas iestādes rīkojas pat vairāk nekā pareizi, joprojām neļaujot atvērt savas senās piramīdas, jo tajās potenciāli esošās senās zinības, tehnoloģijas un senie aparāti var arī izrādīties vienkārši bīstami mūsdienu cilvēcei…

Foto: SHUTTERSTOCK

Tomēr kaut vai mazliet ir zināms, kas atrodas vai varētu atrasties šajos objektos. Senie ķīniešu ticējumi vēstī, ka pirmais šīs valstības imperators cilvēks–drakons Huandi uz Zemes ieradies dārdošos debesu ratos uguns, liesmu un dūmu ieskāvumā. Ir teju vai pilnībā droši apgalvot, ka tādā veidā senie ļaudis centušies vārdos aprakstīt lietas un parādības, par kurām viņiem pietrūka gan jēdzieniskas izpratnes, gan līdz ar to arī vārdu un izteicienu krājuma. Un šajā gadījumā runa varētu būt par to, kā notikusi kosmisko atnācēju kolonizētāju kuģa piezemēšanās. Tostarp var piebilst, ka arī pirmais pūķis vārdā Kecalkoatls, kurš parādījās senajiem Dienvidamerikas pamatiedzīvotājiem, uz Zemes esot ieradies absolūti līdzīgā veidā un ierīcē. Tāpat līdzīgu no debesīm atlidojušu dievu ar dzīvnieku galvām un cilvēkveidīgu milžu ķermeņiem apraksti sastopami arī Senās Ēģiptes mitoloģijā. Turklāt šķiet interesanti, ka visās šeit pieminētajās zemēs vēlāk noticis pārsteidzoši straujš tehnoloģiju attīstības lēciens un izvērsta masveida gigantisko piramīdu būvniecība.

Saistībā ar šiem ticējumiem un senajiem vēstījumiem kļūst teju vai nepārprotami skaidrs, ka sensenos laikos vairākās vietās uz Zemes no debesīm nolaidušies citplanētiešu kolonizētāji, kas ārēji bijuši uzskatāmi par humanoīdiem reptiloīdiem. Turklāt atbilde, no kurienes īsti šie atnācēji ieradušies, visdrīzāk, varētu būt atrodama tieši joprojām neskartajās un neizpētītajās Ķīnas piramīdās.

Kārtējā versija par “debesu ratiem”

Rietumu Sja dinastijas mauzoleju kompleksā ietilpst deviņu imperatoru kapenes. Foto: SHUTTERSTOCK

Vēstīts, ka patlaban Ķīnas līdzenumā Ciņčuaņā atrodas vairāki desmiti 25 līdz 100 metrus augstu piramīdu. Tur ir arī tā dēvētā Baltā piramīda, kuras augstums sasniedz 300 metrus, kas izmēru ziņā jau ļoti ievērojami pārspēj leģendāro Heopsa piramīdu (138 m) Ēģiptē. Bet kopumā vispār Ķīnā esot aptuveni 400 piramīdu, un to pārliecinoši lielākā daļa nekad nav atvērta un izpētīta, jo Ķīnā joprojām ir spēkā reāla kriminālatbildība pat par pārlieku pietuvošanos tām, turklāt šis liegums attiecas gan uz ārvalstu tūristiem un zinātniekiem, gan pašiem ķīniešiem.

Var piebilst, ka Baltā piramīda aprakstīta vācu pētnieka Hartviga Hausdorfa grāmatā, kas publicēta 1994. gadā. Hausdorfs apgalvojis, ka pēc rūpīgas seno ķīniešu manuskriptu izstudēšanas viņš guvis pārliecību: Ķīnas piramīdas savulaik uzbūvējuši atnācēji no kosmosa, kuri tieši Ciņčuaņas līdzenumā nolaidušies savos “debesu ratos”. Līdz ar to absolūti nav izslēdzama iespēja, ka ķīniešu piramīdās atdusas arī kosmisko atnācēju atliekas un ķīniešu varas iestādes, par to pietiekami labi zinot, vienkārši nevēlas, lai par to zinātu arī kāds cits.

Haņu dinastijas imperatora Jingdi kapenēs atrastās nepabeigtās terakotas figūras. Foto: VIDA PRESS

Tiesa, spēkā ir arī kāda alternatīva versija par to, kāpēc šīs noslēpumainās Ķīnas piramīdas joprojām palikušas gan izlaupītāju, gan tostarp arī pētnieku neskartas. Pašu ķīniešu vēstures pētnieki apgalvojuši, ka, piemēram, Baltās piramīdas būvniecībā esot bijuši nodarbināti aptuveni 700 000 cilvēku. Tas secināts pēc tā, ka turpat netālu veiktajos izrakumos arheologi uzgājuši neticami lielu daudzumu dažādu apbedījumu, kuros atrodami cilvēku kauli. Un esot pamats uzskatīt, ka šajā gadījumā runa ir tieši par piramīdu būvēšanā nodarbināto strādnieku atliekām.

Bet varbūt tie bijuši jaunceļamās būves izturības vārdā rituāli upurētie gūstekņi? Katrā ziņā senatnē tāda veida upurēšana bija ļoti populāra, turklāt ne jau tikai Senajā Ķīnā. Bet tādā gadījumā būtu runa par veselu skeletu vai vismaz prāvu to fragmentu apbedījumiem. Taču ķīniešu arheologi pauduši, ka vienā no tādiem kopējiem kapiem vienuviet savākti to cilvēku kauli, kurus senatnē vārda vistiešākajā nozīmē sarāvis gabalos kāda noslēpumaina sprādziena spēks.

Turklāt šī versija guvusi apstiprinājumu arī senajos manuskriptos. Proti, senie teksti vēstot, ka 200. gadā pirms mūsu ēras veikts mēģinājums atvērt Balto piramīdu, taču nekavējoties nostrādājusi neticami jaudīga spridzekļa iedarbināšanas sistēma, kuru savulaik tur atstājuši piramīdas uzbūvētāji citplanētieši, un tā rezultātā potenciālie piramīdas apgānītāji vienkārši acumirklī sarauti gabalos. Kopš tā laika vairs neviens pat neesot mēģinājis atkārtot kaut ko tamlīdzīgu.

Zvaigžņu ceļvedis

Antīks ķīniešu akmens saules pulkstenis. Foto: SHUTTERSTOCK

Iespējams, neviens nenojaustu, ko īsti sevī slēpj vai varētu slēpt Ķīnas piramīdas, ja nebūtu bijis 1959. gada zemestrīces Uhaņas provincē, kuras rezultātā nobruka vairāki pakalni, no kuriem viens izrādījās iepriekš vēl neatklāta sena piramīda. Vairs nebija iemesla nedoties tajā iekšā, jo tagad pati daba bija pavērusi visas durvis un, tēlaini izsakoties, atslēgusi signalizāciju, tāpēc ķīniešu arheologi braši tur iesoļoja. Pirmais, ko viņi atklāja, bija dīvaini uzraksti uz iekšējām sienām. Ekspertīzē noskaidrojās, ka šiem attēliem uz piramīdas iekšējām akmens sienām ir vismaz… 45 000 gadu!

Un ne mazāk iespaidīgs bija arī to sižets. Viens fragments attēloja kāda zvēra medības, kur mednieku lomā uzstājas humanoīda figūra kombinezonā, kura pārvietojas nelielā lidaparātā. Šis zīmējums skaidri un nepārprotami vēstī par to, ka kaut kad tālā senatnē mūsu planētu apmeklējuši atnācēji no kosmosa, kuru rīcībā bijušas ļoti augstu attīstītas tehnoloģijas. Un var tikai piebilst, ka šie nekādā gadījumā nav pirmie un vienīgie pārsteidzošie atradumi pasaulē ar tamlīdzīgu sižetu.

Taču laikam jau par visinteresantāko var uzskatīt kaut ko gluži citu. Virs savādā aizvēsturiskā mednieka nezināmais senatnes mākslinieks attēlojis zvaigžņotās debesis. Un tur Saules sistēmā ar tādu kā īpašu aplīti apvilktas un tādējādi it kā savienotas divas planētas – Zeme un Marss, kas abas, visdrīzāk, paredzētas kolonizēšanai. Turklāt virzienā uz Saules sistēmu iezīmēta punktēta līnija, kas ved no Gulbja zvaigznāja. Un tajā pašā laikā Ķīnas valsts arhīvā glabājoties kāds sens manuskripts, kurā aprakstīts karš, kas risinājies starp senajiem valsts iedzīvotājiem ar “debesu dēliem”, kas uz Zemi ieradušies kaut kur aptuveni no Gulbja un Drakona zvaigznāju starprobežu rajona. Šajā kaujā kosmiskie kolonizatori uzvarējuši, pakļaujot sev Senās Ķīnas iedzīvotājus.

Ķīniešu ģenerāļa Juņčaņa apzeltītais tēls viņa kapenēs. Foto: PANTHERMEDIA.NET

Iespējams, lai atkal nejaušā kārtā nepievērstu sev nevēlamu citplanē­tiešu uzmanību, Ķīnas varas iestādes mēģina nesteigties ar savu seno piramīdu atvēršanu. Lai gan redzot un saprotot to, kas patiesībā notiek mūsdienu pasaulē, proti, fakts, ka Ķīna jau pārliecinoši kļūst par tā dēvēto vadošo pasaules ekonomiku un vienlaikus labi apzinās, ka iepriekšējais hegemons labprātīgi tik viegli nepadosies, kā dēļ modernais tehnoloģiju attīstību drudzis tikai turpinās pieņemties spēkā, var sagaidīt, ka Ķīnas valdība pat salīdzinoši drīz tomēr pieņems lēmumu atļaut sākt savu noslēpumaino būvju rūpīgu pētīšanu. Sak, kas zina, kā vēl tas pašiem varētu noderēt…

Turklāt nav arī izslēgts, ka šādi pētījumi jau varētu būt sākušies, tikai informācija par to pagaidām ir noslepenota. Par tādu iespēju liecina kaut vai kāds savdabīgs papildu fakts. Ķīnas provinces Sičuaņas senās pilsētas Saņsindui 1929. gadā veiktajos izrakumos atrastie artefakti, kuru vecums noteikts vismaz 3000 gadu, burtiski nesen atkal nonākuši vispārējas uzmanības centrā.

Saistībā ar to, ka atkal pamatīgi uzliesmojusi interese par NLO, ķīniešu pētnieki ļoti nopietni uzsākuši pētīt to, ka, iespējams, Zemi savulaik patiešām apciemojuši citplanētieši. Izrādās, vairāki minētajos izrakumos, kas veikti teju vai pirms 100 gadiem, atrastie artefakti, piemēram, dažādas akmens maskas ir ar cilvēkam tomēr pārlieku nedabiski lielām un smailām ausīm un izvalbītām acīm. Un tas, kā jau paudusi arī par oficiālo dēvētā ķīniešu zinātnes sabiedrība, varētu liecināt tikai par to, ka šajā gadījumā runa nešaubīgi ir par atveidotām ārpuszemes izcelsmes būtnēm.