Plašumā plešas līdz šim nezināma suņu slimība – vainojamas jaunas superbaktērijas. Ko iesaka vetārsti?







Jau divpadsmit Amerikas štatos veterinārārsti sacēluši trauksmi. Suņus nogalina jauna, līdz šim nezināma slimība, kuras simptomi ir līdzīgi smagai Covid formai. Taču to neizraisa vīruss, bet gan baktērija, kuru identificēja ar lielām grūtībām: tā ir ļoti maziņa.

Vismaz 12 štatos – Kolorādo, Rodailendā, Oregonā, Ņūhempšīrā, Masačūsetsā, Ilinoisā, Nevadā un citos – veterinārārsti fiksējuši nezināmas slimības uzliesmojumu, kas skar tieši suņus. “Par jauno slimību ir zināms ļoti maz,” raksta The Wall Street Journal.

Attīstības un simptomu ziņā viss izskatās pēc smagas Covid formas.

Slimība sākas ar iesnām, drudzi un klepu. Suns zaudē apetīti, kļūst vājš un apguļas. Izdalījumus no deguna pavada izdalījumi no acīm.

Histērisks klepus pārvēršas par ilgstošu klepu un var ilgt vairākas nedēļas. Sunim kļūst grūti elpot. Tā rezultātā dažiem četrkājainajiem cilvēka draugiem attīstās akūta pneimonija.

Reti iespējams to pārdzīvot: biežāk suņi mirst dažu dienu laikā. Laikraksts atzīmē, ka tikai vienā no klīnikām kopš 20.oktobra fiksēti vismaz 35 saslimšanas gadījumi, no kuriem 4 beigušies ar mājdzīvnieka nāvi.

Un Amerikas Veterinārmedicīnas asociācija (AVMA) lēš, ka Oregonas štatā vien šādā veidā jau ir saslimuši 200 suņu. Ārstēšana īpašniekiem ir dārga, vairāk nekā 15 500 USD, un tas neietver izrakstīto speciālo pārtiku, zāles, rentgena izmaksas.

Problēma ir tā, ka antibiotikas nav īpaši noderīgas – tās gandrīz neietekmē slimības izraisītāju.

Tas radīja aizdomas, ka runa ir par jaunu vīrusu.

Izpētot 70 inficētu suņu asinis un nazofaringeālo sekrēciju, izdevies atklāt patogēnu. Izrādījās, ka tas nav vīruss, bet gan jauna baktērija, kas no citām atšķiras ar savu mazo ķermeni un genomu.

Tagad pētnieki ir aizņemti ar ārstēšanas izstrādi, bet viņu centieni vēl nav nesuši panākumus.

Taču patogēna atklāšana jau ir puse no kaujas, un atrastā mikroorganisma struktūras analīze noteikti palīdzēs radīt nepieciešamās zāles.

Slimība skar visas suņu šķirnes, bet uz cilvēkiem neizplatās. Tajā pašā laikā ārsti vēl nevar ieteikt nekādus profilakses pasākumus.

Lai samazinātu saslimšanas risku, suņu īpašniekiem ieteicams uz laiku ierobežot mājdzīvnieku saskarsmi ar citiem dzīvniekiem, īpaši neatstāt tos būdās.