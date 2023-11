Ilustratīvs attēls. Publicitātes foto

VIDEO. "Pirmo reizi redzēju, ka suns tā raud…" Ievai ikdienišķā pastaiga ar suņiem Salaspilī izvēršas visai baisa







Ieva, kura ir Salaspils iedzīvotāja, pirms kāda laika, dodoties pastaigā ar savām suņu meitenēm – Bellu un Loru, nācās piedzīvot īstas šausmas.

Raidījuma “Bez tabu” žurnālistei Ieva stāsta, ka tajā dienā, kā ierasts devusies pastaigā ar savām sunītēm, un izvēlējusies īsāko ceļu, kas ved mājās. Gandrīz jau tikusi galā, kā pēkšņi no kaimiņu sētas izskrējis suns un uzbrucis mazākajai suņu meitenei.

“Uzmetās Bellai virsū, piespieda viņu pie zemes un nelaida vaļā. Bija milzīgs troksnis, es sapratu, ka nevaru to sunīti raut, jo radīšu vēl lielākus bojājumus,” – viņa atceras.

Pēc mirkļa lielais suns tomēr palaidis takšu meitenīti vaļā. bet plēstas, kostas brūces jau bijušas. Ieva pēc tam uzreiz piezvanījusi pašvaldības policijai un steigšus devusies uz diennakts veterināro klīniku. Tur veterinārārsts konstatēja vairākas plēstas, kostas brūces un nozīmēja ārstēšanu.

“Pirmo reizi redzēju, ka suns tā raud…. Kādas sāpes viņš izjuta!” – viņa atceras tās dienas notikumus.

Ieva par veterinārās klīnikas pakalpojumiem un zālēm samaksājusi 280 eiro, un nosūtījusi čekus kaimiņam, kurš ir agresīvā suņa īpašnieks. Viņš gan uzskata citādi un ar rēķinu apmaksu nesteidzas.

“Pašvaldības policija esot nofotografējusi, ka suns atrodoties mājās, bet tajā pašā laikā PVD viņš stāsta, ka viņš nemaz neesot bijis mājās! Viņš atklāti melo!” – stāsta sakostā suņa saimniece.

Par notikušo uzbrukumu Ieva ziņojusi arī Pārtikas un Veterinārajam dienestam. Bet pēc dažām dienām saņēmusi zvanu no PVD inspektores, ka lietā diemžēl pietrūkst pierādījumu – video vai foto.

“Nu kā es to video varu uzņemt? Kā es teicu tai inspektorei – vai jūs spētu ņemt un palaist to sunīti pašplūsmā, lai sakož vēl vairāk un vēl filmēt, un uz to visu noskatīties?” – Ieva ir neizpratnē.

PVD pārstāvis raidījumam “Bez tabu” skaidro – jo spēcīgāki pierādījumi, jo vieglāk lietu ir risināt”: “Vienmēr ir jābūt pierādījumu bāzei, mēs nevaram balstīties uz kaut kādiem pieņēmumiem”.

Tomēr PVD uzsver – šobrīd notiek izmeklēšana par konkrēto lietu un jau tuvākajās dienās tiks pieņemts lēmums.

PVD pārstāvis uzsver, ka līdzīgos apstākļos, kad jūsu dzīvniekam ir uzbrucis kāds cits dzīvnieks un ir kostas, plēstas brūces, un nākas vērsties pēc palīdzības veterinārajā klīnikā, jārīkojas šādi:

“Jāinformē veterinārārsts – kādos apstākļos ir iegūtas traumas, un tad ir iespēja iegūt ģenētisko materiālu no vainīgā suņa. To pēc tam var iesniegt PVD.” Tiesa, tas ir jāizdara tuvāko stundu laikā pēc notikušā uzbrukuma.

Savukārt Salaspils novada pašvaldības policija raidījumam apstiprina, ka viņu rīcībā jau šobrīd ir pietiekoši daudz pierādījumu par konkrēto gadījumu un ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

