Dienvidkorejas mērķis ir aizliegt suņu gaļas ēšanu un izbeigt strīdus par seno paražu, pieaugot izpratnei par dzīvnieku tiesībām, tā paziņojis valdošās partijas vadītājs.

Korejiešu suņu ēšanas prakse ir izpelnījusies kritiku no ārzemēm par tās nežēlību, taču nu pieaug arī pretestība pret senajām ierašām pašā Dienvidkorejā, īpaši no jaunākās paaudzes, par to raksta reuters.com. Tikmēr īpaši vecāka gadagājuma dienvidkorejieši to joprojām ēd un tiek gatavots suņu gaļas ēdiens noteiktos restorānos.

“Ir pienācis laiks izbeigt sociālos konfliktus un strīdus par suņu gaļas patēriņu, pieņemot īpašu likumu, lai to vienkārši izbeigtu,” tiekoties ar valdības amatpersonām, sacīja valdošās Tautas varas partijas politikas vadītājs Ju Eiduns un dzīvnieku tiesību aktīvisti. Ar paredzamo atbalstu likumprojektam vajadzētu virzīties cauri parlamentam.

Valsts pirmā lēdija Kima Keona Hī ir bijusi skaļa suņu gaļas patēriņa kritiķe un kopā ar savu vīru prezidentu Jon Suk Jeolu adoptējusi klaiņojošus suņus.

Suņu gaļas aizlieguma likumprojekti iepriekš ir bijuši neveiksmīgi, jo protestēja arī šajā nozarē iesaistītie, kā arī bija bažas par lauksaimnieku un restorānu īpašnieku iztiku. Tagad ierosinātais aizliegums ietvers trīs gadu pārejas periodu un finansiālu atbalstu tiem uzņēmumiem, kas beigs šo savu rūpalu.

Gallup Korea aptauja pagājušajā gadā parādīja, ka 64% iebilst pret suņu gaļas patēriņu. Aptaujā konstatēts, ka tikai 8% respondentu pēdējā gada laikā ir ēduši suni, salīdzinot ar 27% 2015. gadā.

South Korea aims to ban eating dog meat and put an end to the controversy over the ancient custom amid growing awareness of animal rights, a ruling party policy chief said https://t.co/LpI4e3LpGa pic.twitter.com/u3yEjOUTSe

BREAKING: In a historic announcement, the South Korean government has stated that it will introduce a bill to ban the dog meat industry!

Since 2015, HSI has closed 18 dog farms across South Korea, rescuing over 2,700 dogs. We won’t stop fighting until every cage is empty ✊ pic.twitter.com/5KhCTMlJpj

— Humane Society International/UK (@HSIUKorg) November 17, 2023