Polijas Teritoriālo aizsardzības spēku 4. Varmijas–Mazūrijas kaprālis Rufs Potracs ar lepnumu izrāda poļu zemessargu ieročus – visi ražoti Polijā. Foto: Karīna Miezāja

Polija nolemj trīskāršot savu armiju Ieteikt







Polijas Seims (parlamenta apakšpalāta) piektdien pieņēma likumu “Par Tēvzemes aizsardzību”, kas paredz palielināt aizsardzības izdevumus un gandrīz trīskārt palielināt armijas skaitlisko sastāvu, savā “Facebook” lapā paziņoja Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis.

Par likuma pieņemšanu nobalsoja 450 deputāti, neviens nebalsoja pret un pieci atturējās.

“Šajā sarežģītajā kara laikā, kurš notiek pie mūsu austrumu robežas, starp drūmajiem vardarbības tēliem mēs rādām piemēru ar solidaritāti un kopējām rūpēm par Polijas un visas Eiropas drošību,” rakstīja Moraveckis.

Šī likuma projekts vēl jāizskata Senātam (parlamenta augšpalātai), un tam vajadzīgs prezidenta Andžeja Dudas paraksts.

Tas paredz jau no nākamā gada palielināt armijas finansējumu no 2% līdz 3% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Tiek plānots emitēt īpašus finanšu instrumentus, kas ļautu palielināt šo finansējumu.

Armijas skaitlisko sastāvu tiek plānots palielināt no tagadējiem 110 tūkstošiem karavīru līdz 250 tūkstošiem, kā arī atsevišķi izveidot teritoriālās aizsardzības spēkus ar 50 tūkstošiem karavīru.

Tiks arī likvidēta norma, ka 50% no aizsardzības izdevumiem jānovirza militārās jomas uzņēmumiem, un tas vienkāršos ārvalstu bruņojuma iepirkumus.

Likuma projekts arī paredz vienkāršot armijas sadarbību ar brīvprātīgajiem.