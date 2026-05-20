Politiskais cirks! Krauze uzskata, ka pārmetumi ZZS vērsti selektīvi, un norāda uz konkrētiem ministriem, kuriem arī būtu jāatkāpjas no amata 0

19:49, 20. maijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Ziņu TOP” bijušais zemkopības ministrs un ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze komentēja politisko situāciju saistībā ar nākamās valdības veidošanu, norādot, ka pārmetumi ZZS esot vērsti selektīvi.

Krauze uzskata – ja runa ir par atbildību un “šaubu ēnu”, tad tā attiecoties ne tikai uz ZZS pārstāvjiem, bet arī uz premjeri [red. nu jau bijušo], finanšu ministru Arvilu Ašeradenu un tieslietu ministri. Viņa ieskatā, ja šis arguments tiek izmantots pret vieniem politiķiem, tad tāpat būtu jāvērtē arī citu valdības locekļu atbildība.

Pēc Krauzes domām, šādā gadījumā minētajiem politiķiem nevajadzētu būt arī nākamajā valdībā. Viņš norādīja, ka viņiem būtu bijis jādemisionē līdzīgi kā viņam, ja vien “šaubu ēnas” princips tiešām tiek piemērots konsekventi.

Krauze šo situāciju raksturoja kā politisku cirku, kas esot vērsts pret ZZS. Viņaprāt, “Jaunā Vienotība” nepamana problēmas savās pārraudzības jomās, bet tā vietā vēršas pret citiem koalīcijas partneriem.

Viņš īpaši pieminēja IT jomu un ar vēlēšanu norisi saistītos riskus, kā arī Stradiņa slimnīcas projektu, kur, pēc viņa teiktā, iztērēti simtiem miljonu eiro. Krauzes vērtējumā “Jaunajai Vienotībai” vispirms būtu jāizvērtē pašai sava atbildība un problēmas tās pārraudzītajās nozarēs.

