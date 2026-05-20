Cilvēki būvē pārāk lielas mājas un pēc tam paši to nožēlo – arhitekte skaidro, kāpēc tā notiek 0
Daudzi cilvēki, sākot domāt par privātmājas būvniecību, jau iepriekš izdomā, cik lielu māju vēlas. Taču arhitekte Marija Katrīna Dambe uzskata, ka tieši tur bieži vien tiek pieļauta pirmā lielā kļūda. TV24 raidījumā “Klimata balss” viņa stāstīja, ka cilvēki pie arhitekta nereti ierodas ar jau gatavu priekšstatu par nepieciešamo kvadrātmetru skaitu, lai gan tam bieži nav īsta pamatojuma.
“Klients atnāk un pasaka, man vajag tik un tik kvadrātmetru lielu ēku. Bet no kurienes tas cipars radies?” viņa vaicāja.
Viņa skaidroja, ka arhitekta uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem saprast, kādas telpas viņiem patiesībā nepieciešamas un kā panākt ērtu, efektīvu plānojumu bez liekiem kvadrātmetriem.
Kā piemēru M. Dambe minēja ģimenes ar bērniem. Viņa norādīja, ka bērni nedzīvos savu vecāku mājās visu mūžu, tāpēc ne vienmēr ir jēga būvēt ļoti lielu mājokli.
Arhitekte pieļauj, ka sākumā iespējams dzīvot kompaktāk, bet vēlāk telpas pārplānot, piemēram, atverot sienas vai apvienojot atsevišķas zonas.
Viņa arī atzina, ka arvien biežāk projektos tiek domāts par dažādi apsildāmām mājas daļām – viena zona paredzēta ikdienas dzīvošanai, bet citas izmanto sezonāli.
“Tā parādās gudrie risinājumi – mazāk materiālu, mazāk izmaksu,” uzsvēra arhitekte.
Pilnu sarunu raidījumā "Klimata balss" par viedajām mājām un "zaļo" ciematu projektiem, skatieties pirmdien, 25. maijā plkst. 20.30.
