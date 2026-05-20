Brīdina par jaunu inficēšanās ceļu ar hantavīrusu – tas var slēpties vienā no vīrieša orgāniem vismaz 6 gadus
Jauns pētījums rada nopietnus jautājumus par to, cik ilgi daži vīrusi var palikt cilvēka organismā un vai tie var tikt nodoti tālāk pat vairākus gadus pēc izslimošanas. Zinātnieki atklājuši, ka hantavīruss noteiktos apstākļos var saglabāties vīrieša spermā pat sešus gadus un iespējams, var radīt risku infekcijas nodošanai dzimumceļā, par to plašāk vēstīts portālā Telegraph.co.uk.
Pētnieki analizēja 55 gadus veca šveicieša datus, kurš ar Andes hantavīrusa paveidu bija inficējies Dienvidamerikā. Lai gan asinīs, urīnā un elpceļos vīruss vairs netika konstatēts, tā pēdas joprojām tika atrastas spermā pat 71 mēnesi pēc inficēšanās.
Tas liek domāt, ka vīrieša sēklinieki var darboties kā tā sauktais rezervuārs, kur vīruss spēj paslēpties no imūnsistēmas līdzīgi kā tas novērots arī citām infekcijām, piemēram, Ebolas un Zikas vīrusam.
Pētījuma autori norāda, ka rezultāti liecina par iespējamu seksuālās transmisijas risku, lai gan šādi gadījumi līdz šim nav oficiāli dokumentēti. Tas varētu nozīmēt, ka nākotnē nāksies pārskatīt drošības ieteikumus pacientiem pēc vīrusa pārslimošanas.
Veselības risku analītiķi norāda, ka vīriešiem pēc inficēšanās varētu būt nepieciešami stingrāki piesardzības pasākumi arī pēc atveseļošanās perioda. Tiek ieteikts ievērot droša seksa principus un, līdzīgi kā Ebolas gadījumā, ilgstoši kontrolēt spermas analīzes.
Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijās Ebolas gadījumā paredzēts, ka sperma tiek regulāri testēta, līdz iegūti divi negatīvi rezultāti pēc kārtas, un šajā laikā ieteikts atturēties no dzimumkontaktiem vai lietot prezervatīvus.
Lai gan pašlaik nav pierādījumu, ka hantavīruss reāli izplatās seksuālā ceļā plašā mērogā, pētījums parāda, ka daži vīrusi organismā var saglabāties daudz ilgāk, nekā zinātnieki iepriekš domāja.