"Potenciāli karš Ukrainā nākamgad varētu beigties," pieļauj militārais analītiķis Rajevs







“Tas varētu būt divu gadu karš – tāda opcija ir, un principā tas ir viens no tiem termiņiem, kad tas karš beigsies. Ir jāskatās, kādi būs tie objektīvie iemesli, bet potenciāli karš, protams, nākošgad varētu beigties,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” pauda NBS rezerves pulkvedis, militārais analītiķis, 14.Saeimas deputāts (AS) Igors Rajevs, diskutējot par aktuālajiem notikumiem karadarbības zonā Ukrainā – par pretuzbrukumu, kā arī to, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins gatavo savu tautu un valsti ilgam karam.

Rajevs pauda vēlmi atzīmēt “trīs lietas”, kas bijuši pēdējā laika svarīgākie notikumi frontē Ukrainā.

“Kauja par Bahmutu – tas ir viens, tur kur, diemžēl, vāgnerieši un krievu karaspēks iet uz priekšu. Tad kauja ap Bahmutu, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tur mums tagad uz kartes sāk zīmēties zilās bultas. Un mēs redzam, ka ukraiņu spēki iet uz priekšu un viņi reāli…Tas nav tāds uzspūsts apdraudējums! Ja ukraiņi turpinās spiest tajos pašos virzienos, kur viņi uzbrūk tagad, tad, jā, krievu operācija iekšā Bahmutā ir apdraudēta. Un tad attiecīgi krievu karaspēks var nonākt aplenkumā,” tā TV24 raidījumā zināja teikt NBS rezerves pulkvedis Rajevs.

Vēl eksperts Rajevs raidījumā uzsvēra kādu, viņaprāt, interesantu un nozīmīgu lietu – Lielbritānijas aizsardzības ministra paziņojumu par to, ka viņš ir gatavs dot tāla darbības rādiusa spārnotās raķetes “Storm Shadow” Ukrainai.

“Protams, viņi dod eksporta variantu, kas ir ar īsāku šaušanas attālumu – tikai 250 kilometri. Bet tikai šinī gadījumā ir Ukrainas armija, kurai ir pamatā “Himars”, kas šauj uz 70 kilometriem. Un mēs zinām, ka ir vēl otras raķetes “Hrim-2″, kas šauj tālu. Bet mēs saprotam, ka to ir ārkārtīgi maz, un labākajā gadījumā vienīgais mērķis, kuram tās tiks izmantotas, būs Kerčas tilts,” komentēja Rajevs.

Savukārt raķetes, kas Lielbritānijas gaisa spēkos esot vairākos simtos, tad “tīri teorētiski”, ja tās varēs pielāgot “MiG-29” lidmašīnām, un, domājams, ka tas process jau ir veikts, tad to visu saliekot kopā ar Polijas nosūtīto militāro tehniku uz Ukrainu – reaktīvos iznīcinātājus “MiG-29”, ir diezgan laba kombinācija, pēc Rajeva domām.

Rajevs uzsvēra TV24 raidījumā, ka tad šī te “kombinācija” dotu ukraiņiem labu iespēju tālāk cīnīties ar krievu munīcijas noliktavām, degvielas noliktavām un viņu štābiem. “Jo mēs zinām, ka Himarsiem krievi ir adaptējušies – viņi ir atbīdījuši visas lielās noliktavas uz aptuveni 90 kilometru līniju, nu, tagad tad viņiem, acīmredzot, nāksies vēl kaut ko vēlreiz modificēt,” pieļāva Rajevs.

Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien, 15.maijā, apmeklē Londonu, lai tiktos ar Lielbritānijas premjerministru Riši Sunaku.

Savukārt pagājušajā nedēļā Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless paziņoja, ka Apvienotā Karaliste sūta Ukrainai tāla darbības rādiusa spārnotās raķetes “Storm Shadow”. 15.maijā Sunaks pavēstīja, ka Londona dos Ukrainai simtiem zenītraķešu un trieciendronu.

Pēdējo dienu laikā Zelenskis apmeklējis Vatikānu un Itāliju, kā arī Vāciju un Franciju. Pēc tikšanās ar Zelenski Francijas prezidents Emanuels Makrons svētdienas vakarā apsolīja jaunas bruņojuma piegādes, arī vieglos tankus, bruņumašīnas, piemēram, “AMX-10RC”.

Savukārt Vācija pirms Zelenska vizītes apsolīja militāro palīdzību Ukrainai vairāk nekā 2,7 miljardu eiro apmērā, kas ietver tankus, pretgaisa aizsardzību un munīciju.