"Kamēr Putins būs dzīvs, tikmēr neko labu nevar gaidīt," pārliecināts ir publicists Lapsa







“Kamēr Putins būs dzīvs, tikmēr neko labu un nekādu mieru pilnīgi noteikti nevar gaidīt. Nu, labi, cilvēki nav mūžīgi, ta kā…daži it īpaši, bet arī sakauts Putins – tik ilgi, kamēr viņš būs pie varas, nekādus brīnumainos prieka un laimes gadus mums šeit nesola,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” komentēja publicists Lato Lapsa, apspriežot aktuālos notikumus Krievijā.

Uz repliku, ka pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina var nākt ” vēl trakāks Putins”, uz to Lapsa atteica, ka to mēs neviens, protams, nezinām.

“Mēs varam visvisādi iedomāties nākotni, sākot no tā, kā pēc kara mūsu politiķi paliks maigāki attiecībā uz visādiem nacionāliem jautājumiem. Un turpinot ar to, vai Putina vietā būs kāds “Prigožinveidīgais” vai “Mišustinaveidīgais”, kas tomēr ir divas absolūti dažādas lietas,” uzskata publicists.

Vai pēc Putina varētu Krievijā sagaidīt lielāku demokrātiju vai tomēr neparedzam tur “lielu demokrātiju un rietumniecisku noskaņojumu”? Uz to publicists Lapsa sacīja: “Labākajā vai sliktākajā gadījumā, kā mēs uz to paskatāmies, Putins nav vairs pie varas – vai nu tad tur ir kāds pēcnācējs, kas turpina drusku mīkstāku vai drusku cietāku politiku…vai arī tie ir daži ļoti jautri juku un sabrukuma gadi, kas jau pieredzēts 16. vai 17.gadsimtā,” tā pieļauj Lapsa, domājot par to, kas notiks Krievijā pēc Putina aiziešanas no politiskās skatuves.

Uz jautājumu, kādu iespaidu tas viss var atstāt uz mums Latvijā, Lato Lapsa pauda, ka “mēs esam tur, kur mēs esam”. Jebkas, kas tur Krievijā notiks, tik un tā nāks uz mūsu pusi “tādā vai citādā veidā”.

“Vai mēs izvēlamies, kas ir sliktāk – izbadējušos un haosa pārņemtos desmitiem tūkstošu bēgļu, pret kuriem mums ir daži desmiti kilometru žodziņa, un vairāk arī nekā! Vai tā ir jauna, efektīvāka un stiprāka, organizētāka un ne tik korumpēta valsts vara, kurai atkal, protams, ir savi mīnusi. Ir viena valsts pasaulē, kas to ļoti precīzi sev ir noformulējusi pirms kādiem vairāk nekā 80 gadiem… Tā ir Izraēla, ka paļauties var tikai uz sevi!” komentēja Lapsa.

Protams, esot draugi, sabiedrotie un “viss kas”, bet, pēc publicista Lapsas domām, kamēr pats nepārvaldīsi savu zemi, savu teritoriju, un kamēr “tava konkrētās valsts vara nebūs efektīva, stingra un pārliecinoša, un nevis tas, kas tagad”, tikmēr arī ne uz ko cerēt neesot pamata.