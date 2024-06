Reinis Pozņaks Foto. LETA/Lita Millere

Pozņaks Eiropas Parlamentā ETP vietā tomēr izvēlējies Zīles konservatīvos Ieteikt







No “Apvienotā saraksta” (AS) Eiropas Parlamentā (EP) ievēlētais Reinis Pozņaks tomēr neiekļausies Eiropas Tautas partijas (ETP) grupā, tā vietā izvēloties Eiropas Konservatīvo un reformistu (ECR) grupu.

ETP grupā EP jau ilgus gadus strādā “Jaunās vienotības” (JV) politiķi, savukārt ECR grupā – Nacionālās apvienības (NA) politiķi Roberta Zīles vadībā. EP politiskās grupas īsteno principu, ka tajās jau esošie politiķi var noteikt, vai tajās uzņemt jaunpienācējus, attiecīgi JV ietekmētu lēmumu, vai Pozņaku uzņemt ETP grupā, savukārt NA – lēmumu par ECR grupu.

Pozņaks aģentūrai LETA sacīja, ka lēmumu izdarījis pēc sarunām ar NA, kurās guvis pārliecību, ka ECR grupā varēšot būt krietni produktīvāks nekā “milzīgajā ETP grupas mehānismā”. ETP jau vairākus sasaukumus ir lielākā frakcija EP. Arī jaunajā sasaukumā tā būs lielākā frakcija ar aptuveni 190 deputātiem no 720. Savukārt ECR cīnās par trešās lielākās frakcijas godu ar aptuveni 70 deputātiem.

Iepriekš Pozņaks lēsa, ka EP viņš varētu strādāt ETP politiskajā grupā. Taujāts, vai viņam bijušās sarunas ar JV par iekļaušanos ETP grupā un varbūt izgaismojušās kādas nesakritības viedokļos, Pozņaks atbildēja noliedzoši.

“Pēc saunām ar Nacionālo apvienību, kas EP ietilpst ECR, man radās pārliecība, ka ECR es varētu būt krietni produktīvāks nekā milzīgajā ETP mehānismā, kas it kā ir ietekmīgāks, bet kļūt par vienu sīku skrūvi visā lielajā mašīnā es negribu,” teica Pozņaks, piebilstot, ka saredz iespēju ECR grupā vairāk strādāt un virzīt uz priekšu jautājumus, kas attiecas uz aizsardzību un atbalstu Ukrainai.

NA priekšsēdētāja vietnieks un valdes loceklis Roberts Zīle, kurš arī aizvadītajās EP vēlēšanās ir atkārtoti ievēlēts EP, sociālajos tīklos Pozņaka lēmumu paslavējis, sakot, ka viņš “lietu patieso būtību sajūt ātrāk nekā pamatstraume, it īpaši Ukrainas kontekstā. Gluži kā ECR, kas gadiem brīdinājuši par Krievijas riskiem arī tos, kam rozā brilles krita nost lēni”.

“Kopā kā nu jau lielākā Latvijas delegācija EP ar enerģisku, eiroreālistisku sparu drošības un dalībvalstu nacionālās ietekmes stiprināšanā. Kas labi Latvijai – ir jābūt labi arī Eiropai,” saukļos runājis politiķis.

Aģentūra LETA jau rakstīja, ka EP no Latvijas ievēlēts Valdis Dombrovskis un Sandra Kalniete, kas pārstāv “Jauno vienotību”, Ivars Ijabs no partijas “Latvijas attīstībai”, Roberts Zīle un Rihards Kols no Nacionālās apvienības, Vilis Krištopans no partijas “Latvija pirmajā vienā”, Rozņaks no partijas “Apvienotais saraksts”, Mārtiņš Staķis no partijas “Progresīvie”, Nils Ušakovs no partijas “Saskaņa”.