Pozņaku nepārliecina NBS paziņojums: Tas izklausās pēc „jūs palieciet savā vietā, mēs paliksim savējā!"







Nacionālo Bruņoto spēku paziņojums, kurā tie neatbalsta Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas, rada diskusijas par vēstījuma saturu un nodomiem. „Man būtu svarīgi dzirdēt no armijas komandiera, ka viņš ir gatavs aizstāvēt valsti jebkuriem līdzekļiem. Jebkuriem!” TV24 raidījumā „Kārtības rullis” savu viedokli pauž Ukrainas atbalsta „Twitter konvoja” izveidotājs Reinis Pozņaks.

„Bēdīgākais šajā paziņojumā ir tas, ka tā arī nevarēja saprast – kāpēc. Kāpēc ir jāpaliek tajā konvencijā, kas ir tas iemesls? Es saprastu, ja tur būtu minēts – ja mēs izstājamies, tad turpmāk nevaram dabūt kaut kādus modernākus ieročus. Man, piemēram, būtu ļoti svarīgi dzirdēt no armijas komandiera, ka viņš ir gatavs aizstāvēt valsti jebkuriem līdzekļiem. Jebkuriem! Izstāties no visām konvencijām, kas ir, lai tikai šo valsti aizstāvētu. Protams, ja tas neradītu kādas citas sekas. Arī Ukraina parāda, ka ārkārtīgi svarīgi ir ne tikai ļoti moderni ieroči, bet arī to, ka vecie, arhaiskie un primitīvie ir vajadzīgi un ļoti labi darbojas,” komentē Pozņaks.

„Tas, kas man liekas bīstamākais visā šajā sarunā ar sabiedrību, ir bišķiņ tā sajūta, ka „jūs paliekat savā vietā, mēs paliksim savējā”… Kaut gan ir pilnīgi skaidrs, ko parāda arī Ukraina – ka bez sabiedrības iesaistes to valsti nenosargāsi! Un tur ne tikai mīnas, tur arī „Molotova kokteiļi” mums visiem jāmācās taisīt.”