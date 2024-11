Foto: LETA

Pretīgi un zemiski! Sporta zāles apmeklētājs filmē citu klientu, lai vēlāk paņirgātos par viņu internetā







Pirms pāris dienām sociālos tīklus satricināja gadījums kādā “LEMON GYM” sporta zālē. Kāds vīrietis ar savu telefonu filmēja vienu no sporta kluba apmeklētājiem un pēc tam šo video ievietoja savā sociālā tīkla kontā, tādējādi klaji ņirgājoties par cilvēku un to, kā viņš izpilda vingrinājumus. Tajā pašā dienā sociālajos tīklos parādījās vēl viens līdzīga rakstura video no kādas citas sporta zāles, bet mērķis tieši tāds pats – pasmieties par cilvēku!

Šāda rīcība satrieca ne mazums cilvēku! Daudzi norādīja, ka tā ir briesmīga sajūta – apzināties, ka kāds var tevi pa kluso filmēt un pēc tam publiski izsmiet. Tāpat, komentējot konkrēto notikumu, cilvēki pauda, ka tik necilvēciska rīcība nokauj vēlmi doties sportot, jo īpaši iesācējiem.

Kā sociālo mediju platformā “X” rakstīja lietotājs @DGFelton: “Katram, kurš filmē/bildē citus cilvēkus sporta zālē, lai vēlāk ierēktu par viņiem internetā, vajadzētu anulēt zāles abonementu. Daži savās lohu izpausmēs vienkārši jūtas pārāk ērti.”

Arī dziedātājs Markus Riva nostājās tajā pusē, kas ir absolūti pret šādu rīcību. Viņš savā sociālā tīkla “X” kontā rakstīja: “Katrs cilvēks, kurš ir ticis līdz sporta zālei ir malacis. Mēs nekad nezinām, kāds ir katra cilvēka “backstory”, veselības stāvoklis utt. Smieties par citiem sporta zālē nav pieļaujami.”

Lūk, vēl viedokļi!

Dzirdēju par šo. Pretīgi. Un gan jau viņam nekas par to nebūs.

Zinu, cik grūti ir saņemties un sākt iet un cik briesmīga sajūta, kad izņirdz par mēģinājumiem. Jūtu līdz cilvēkiem, kas sevi ieraudzīs tā izliktus…

Atradās cilvēki, kuri nepalika vienaldzīgi, ziņojot par notikušo “LEMON GYM” administrācijai. Sporta klubs atbildēja, ka informācija ir nodota kluba vadībai tālākai risināšanai.

Zinātāji zināja teikt, ka pat līgumā ir punkts, kas nosaka, ka šāda rīcība nav pieļaujama.

Jā, līgumā ir tāds punkts.

Dienu vēlāk “X” lietotāja ar nosaukumu @balode_, kura bija tā, kas sazinājās ar administrāciju, informējot par konkrēto notikumu, padalījās ar ziņu, ka sporta klubs “LEMON GYM” ir anulējis abonomentu vīrietim, kurš publiski ņirgājās par citu klientu.

Zināms, ka autori, kuri filmēja, kā citi sporto, no saviem sociālajiem tīkliem video ir izņēmuši.