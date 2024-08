Cilvēki iet garām Rātsnamam ar smilšu maisiem aizsargātiem pagraba logiem Kurskā 2024. gada 16. augustā pēc Ukrainas ofensīvas Krievijas rietumu Kurskas apgabalā. Foto: AFP/SCANPIX

“Pretinieks masveidā noskaidro IP diapazonus.” Krievijā brīdina Kurskas un citus pierobežas iedzīvotājus neizmantot videonovērošanas kameras un iepazīšanās vietnes Ieteikt







Krievijas Iekšlietu ministrija ir izplatījusi brīdinājumu Kurskas, Belgorodas un Brjanskas apgabalu iedzīvotājiem neizmantot videonovērošanas kameras un iepazīšanās vietnes, lai nedotu iespēju Ukrainas Bruņotajiem spēkiem “vākt informāciju”, ziņoja Krievijas mediji.

Reklāma Reklāma

Ministrijas izplatītajā brīdinājumā par informatīvo drošību šajos apgabalos, kuri robežojas ar Ukrainu, ir minēti ieteikumi par izturēšanos sociālajos tīklos gan parastajiem pilsoņiem, gan militārpersonām un spēka struktūru darbiniekiem. Šie ieteikumi traucētu Ukrainas karavīriem vākt izlūkošanas datus Krievijas teritorijā.

Interneta portāls “Meduza” ziņoja, ka vietējie iedzīvotāji tiek lūgti atteikties no videonovērošanas kameru un interneta iepazīšanās vietņu izmantošanas, jo pretinieks tās aktīvi izmanto “informācijas vākšanai”.

“Pretinieks masveidā noskaidro IP diapazonus mūsu teritorijā un attālināti pieslēdzas neaizsargātām videonovērošanas kamerām, caurskatot visu – no privātiem pagalmiem līdz ceļiem un stratēģiskas nozīmes trasēm. Sakarā ar to labāk ir nelietot videonovērošanas kameras, ja nav akūtas nepieciešamības to darīt,” teikts izplatītajā brīdinājumā.

Iekšlietu ministrija arī lūdza Krievijas pilsoņus neievietot sociālajos tīklos videoreģistratoru ierakstus un nestraumēt braucienus pa automaģistrālēm, jo šādos ierakstos var parādīties militārā tehnika.

Karavīriem pierobežas apgabalos tika ieteikts pēc iespējas neizmantot tālruņus ar lielu dienesta un personīgās informācijas daudzumu, neatvērt saites no nepazīstamiem cilvēkiem, un dzēst no tērzētavām dienesta biedrus, kas nokļuvuši gūstā.

Spēka struktūru pārstāvji un karavīri tika aicināti atslēgt lietotnes “Telegram” funkciju “Cilvēki blakus”, izdzēst fotogrāfijas un mainīt nikus (segvārdus), pēc kuriem būtu iespējams noskaidrot dienesta vietu.

Kā ziņots, Ukrainas armija 6.augustā sāka uzbrukumu Kurskas apgabalā, beidzot pārnesot karu uz pašas agresorvalsts teritoriju.

Krievijas varas iestādes Kurskas apgabalā ieviesa ārkārtējās situācijas režīmu. No 10.augusta Kurskas, Belgorodas un Brjanskas aogabalā ir noteikts pretterorisma operācijas režīms.