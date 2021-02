Princis Harijs un Megana Mārkla vairs neslēpj: hercogiene ir otrā bērniņa gaidībās

Vēl gluži nesen prinča Harija sieva, Megana Mārkla nāca klajā ar ziņojumu, ka pagājušā gada jūlijā piedzīvoja spontāno abortu un notikušais bija atstājis smagas sekas attiecībā uz Mārklas emocionālo stāvokli. Pāris atzinās, ka pēc notikušā bija pārdzīvojuši skumjus brīžus – to viņi abi pastāstīja laikrakstam “New York Times” pagājušā gada novembrī.

Taču tagad ziņu aģentūra AP apstiprinājusi – Saseksas hercogiene atkal gaida bērniņu. Pāris atļāvis arī sociālajās vietnēs dalīties ar melnbaltu un ļoti aizkustinošu fotogrāfiju, kurā abi redzami laimīgi smaidot un skatoties viens otram acīs – Megana ielikusi galvu prinča Harija klēpī un savu roku uzlikusi uz jau manāmi augošā vēderiņa aprisēm.

Fotogrāfijas autors ir hercogu draugs, fotogrāfs Missans Harimans, kurš ar brīnišķīgo attēlu dalījies arī sociālajā vietnē “Twitter”.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021