Princis Harijs un Megana Mārkla

Princis Harijs uz "izķeršanu": ieguvis vēl vienu prestižu amatu institūtā







Jau ziņots, ka 36 gadus vecais princis Harijs nesen pirmo reizi dzīvē kļuva par algotu darbinieku. Viņš uzsācis darbu ASV kompānijā “BetterUp”, kur pildīs menedžera amatu. Tur viņš nodarbosies ar jaunu produktu stratēģisko plānošanu, labdarības projektiem, kā arī piedalīsies dažādos semināros un konferencēs, kas veltītas darbinieku psiholoģiskajai veselībai. Kā ziņo Saseksas hercogiem pietuvinātas personas, par šo darbu Harijs gadā saņems summu, kas tiek rakstīta ar septiņiem cipariem.

Tomēr tas vēl nav viss! Šīs nedēļas beigās kļuvis zināms, ka viņš ticis pie vēl viena amata – Aspenas institūtā viņš tagad ir viens no 14 komisijas locekļiem, kura darba pienākumos ietilpst cīņa ar dezinformāciju ziņās, medijos un presē.

Pats princis Harijs jau paspējis komentēt jauno amatu: “Kā jau esmu teicis, mana nesenā pieredze rāda, ka “ciparu pasaule” mūs burtiski ir aprijusi ar dezinformācijas lavīnu. Es uzskatu, ka tā ir globāla problēma. Esmu ļoti priecīgs piebiedroties Aspenas institūta komandai un ar nepacietību gaidu to mirkli, kad varēšu sākt strādāt pie šīs krīzes novēršanas.”

Atgādināsim, ka princis Harijs un viņa sieva, amerikāniete Megana Mārkla no pienākumiem britu karaliskajā ģimenē atteicās pagājušā gada februārī. Sākumā viņi pārcēlās uz dzīvi Kanādā, bet vēlāk – uz ASV. Vienīgais iztikas līdzeklis, no kā sevi un savu ģimeni uzturēja princis Harijs, bija savas mammas, princeses Diānas, atstātais mantojums. Tiesa, sākotnēji, piemēram, miesassargu pakalpojumu izmaksas no saviem privātajiem finanšu līdzekļiem princim Harijam un viņa ģimenei sedza tēvs – princis Čārlzs.

Šogad, Valentīndienā, pāris paziņoja, ka Megana Mārkla ir otrā bērniņa gaidībās, bet šī gada 7.martā ēterā iznāca skandalozā Opras Vinfrijas intervija, kurā gan Harijs, gan Megana britu karaliskajai ģimenei pārmeta daudz ko, tajā skaitā, rasismu, kas valdot šajā ģimenē.





















Princis Harijs un Megana piedalās Opras Vinfrijas sarunu šovā

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.