Zemitāna tilts Rīgā. Foto: Paula Čurkste/LETA

“Pulkvedis tās bedrainās šausmas nav pelnījis!” Rīgas dome aizņemsies 20,5 miljonus eiro, lai pārbūvētu Zemitāna tiltu Ieteikt







Šodien Rīgas domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma aizņemties 20,5 miljonu eiro Zemitāna tilta pārbūvei. Kopumā tilta pārbūve izmaksās līdz 24,2 miljoniem eiro. No tiem pašvaldības līdzfinansējums plānots 3,6 miljoni eiro. Līgumā noteikto darbu izpilde ir 18 mēneši.

Kā aģentūra LETA uzzināja Rīgas domē, konkursā par tilta pārbūvi pieteikušies četri pretendenti, kuru pieteikumi joprojām tiek vērtēti.

Saskaņā ar elektroniskajā iepirkumu sistēmā pieejamo informāciju, piegādātāju apvienība “TRTB”, kas sastāv no SIA “Tilts”, SIA “Binders” un SIA “Rīgas tilti”, piedāvā darbus veikt par 16,5 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Personu apvienība “Baltijas būve, Viadukts un Ļ-KO” darbus piedāvā veikt par 16,9 miljoniem eiro, SIA “ACBR” – par 18 miljoniem eiro, bet Piegādātāju apvienība “JZ link”, ko veido SIA “Hanza Construction Group”, SIA “Baltic Construction Company” un SIA “Nordes būve” – par 21,9 miljoniem eiro.

Iepriekš, informatīvajā tiešsaistes pasākumā izskanēja, ka pārbūves laikā tiks būtiski uzlabota pieejamība gājējiem, velosipēdistiem un personām ar kustību traucējumiem.

Iecerēts, ka tiltam tiks saglabāti esošie balsti un laidums, bet tiks pārbūvēta brauktuve, mainot joslu platumus un izbūvējot maksimāli platas gājēju ietves un velo joslas. Uz tilta tiks saglabāta sabiedriskā transporta pieturvieta.

Kopumā remontā plānots izveidot mūsdienīgu tilta dizainu, tiks pilnībā demontētas un no jauna izbūvētas kāpnes, ierīkotas taktilās joslas, ierīkoti lifti. Veloceliņš tikšot atdalīts no brauktuves, līdz ar to uzlabošoties arī sabiedriskā transporta kustība.

Nedaudz tikšot pārbūvēts arī tiltam piegulošais Pērnavas un Čaka ielas krustojums. Kā ziņots, būvprojektu “Jorģa Zemitāna tilta pārbūve” izstrādā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Projekts 3”.

Portāls LA.LV novēroja, ka jau iepriekš soctīkla “X” lietotāji vērsa uzmanību, ka steidzami būtu jāremontē Zemitāna tilts Rīgā. Lūk, ko viņi rakstīja pirms šodienas Rīgas domes lēmuma:

“Vislabāk ir vērot darba rezultātus – šobrīd to nav. Zemitāna tilts – maģistrālā veloinfra, kas savieno Purvciemu ar centru @RigasDome – saņematies!” tā šogad 4.martā komentēja un publicēja video Andrejs.

“Pastaigājiet pa Rīgu ar bērnu ratiņiem un jums kļūs skaidrs cik ļoti mums ir vajadzīgi bērni! Zemitāna tilts, VEF tilts un tā var turpināt, pirms gudri runājiet jeb kakājiet!” tā soctīklā “X” par bēdīgo Rīgas tiltu tehnisko stāvokli šogad 10.februārī komentēja Gints.

Artūrs savukārt šogad 25.janvārī komentēja: “Ušokava vārdā jāpārsauc Zemitāna tilts. Pulkvedis tās bedrainās šausmas nav pelnījis.”

“Nevar īsti manīt, jo gadiem nekādus uzlabojumus tur neesmu redzējis. Cik tālu “procesā”? Kad būs tā, ka varēs pāri pārbraukt, nelaužot auto? Zemitāna tiltam vismaz normāli pārbraukt var (pagaidām). Savukārt, Gaisa tilts ir kā mūžīgās ciešanas,” tā 26.jūnijā komentē Rīgas Bezceļi.

