Putina draugs – pazīstams krievu miljardieris – nopērk lidostu Vācijā, kas agrāk bijusi ASV militārā bāze

Aģentūrai NEXTA kļuvis zināms, ka sens Krievijas prezidenta Vladimira Putina draugs Viktors Haritoņins pērk brankrotējošo Frankfurtes-Hānas lidostu. Pārdošanas darījums jau nonācis beigu posmā.

Ziņu aģentūra DPA vēsta, ka minēto lidostu grasās iegādāties NR Holding, kas piederi Krievijas oligarham Haritoņinam.

Tāpat zināms, ka kopš 2014. gada Haritonins ir Vācijas Nirburgringas sacīkšu trases līdzīpašnieks.

Pēc NR Holding datiem, Frankfurtes-Hānas lidostas pirkuma līgums par aptuveni 20 miljoniem eiro jau ir parakstīts. Atliek vien vienoties par nepieciešamajām detaļām.

Krievijā Haritoņinam pieder farmācijas uzņēmums “Pharmstandard”, kas 2021.gadā bija atbildīgs par Krievijas vakcīnas pret koronavīrusu “Sputnik V” ražošanu. Zināms, ka Haritoņins nav nevienā no ES sankciju sarakstiem.

Savukārt aģentūra Bloomberg ziņo, ka diezgan nomaļā lidosta, neskatoties uz to, ka tās oficiālajā nosaukumā ir “Frankfurte”, atrodas aptuveni 120 km (75 jūdzes) no Vācijas finanšu metropoles un apmēram tikpat tālu no Luksemburgas.

Tā ir bijusī ASV militārā bāze un vienīgā lielākā lidosta apkaimē. Lidlaukam nav dzelzceļa savienojumu, taču tam ir reta un iekārojama nakts lidojumu atļauja.

Kā vēsta Vikipēdija, Haritoņins ir dzimis 1972. gadā. Viņš ir Krievijas miljardieris. Zināms, ka viņš ir tuvu stāvošs Krievijas vicepremjerei Tatjanai Goļikovai un viņas vīram Viktoram Hristenko

Putin's friend buys airport in Germany

Negotiations for the sale of the bankrupt Frankfurt-Hahn Airport have entered the final stage. According to the news agency dpa, the facility is going to be purchased by NR Holding, which is owned by Russian oligarch Viktor Kharitonin.

1/3 pic.twitter.com/xsth9IkEJ8

— NEXTA (@nexta_tv) February 5, 2023