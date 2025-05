Foto: Ekrānuzņēmumi no video

Putina pakalpiņa Maškova meita pēc izrādes saņēmusi zīmīgu dāvanu ar atsauci uz Krimu Ieteikt







Slavenā krievu aktrise Marija Maškova, kura kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir atteikusies no sava tēva, Kremlim draudzīgā Vladimira Maškova, un dzīvo ārzemēs, parādījusi neparastu dāvanu, ko saņēmusi no kāda Krievijas pilsoņa, ziņo ārvalstu mediji.

Reklāma Reklāma

Intervijā viņa demonstrēja rotu, kuru nēsā ap kaklu. Tā ir Ukrainas karte ar Krimu, ko viņai pēc izrādes uzdāvināja nepazīstams puisis no Maskavas.

Viņš ieradies viņas izrādē un uzdāvinājis viņai šo karti. Uz aktrises jautājumu, no kurienes viņš nāk, viņš atbildējis: “No Maskavas.”

Sieviete vēlējusies uzzināt, kur viņš to izgatavojis, un atbilde viņu patiesi pārsteigusi. “Pirms pāris nedēļām Maskavas centrā,” viņš atteicis.

“‘Tu saproti, cik gadu par to var dabūt?” viņa vaicājusi, bet viņš atteicis, ka to izgatavojis pieklājīgā salonā. Tad viņš piebildis: “Mēs tā skatījāmies viens uz otru ar to čali, kas to taisīja. Un man bija tikai viena doma galvā – viņš to izdarīja tāpēc, ka nesaprata, vai tāpēc, ka saprata…”

Viņa intervijā atklāja, ka daudzi ukraiņi viņu atbalsta un nāk uz viņas izrādēm.

Marija Maškova jau pirmajās pilna mēroga iebrukuma dienās nosodīja Kremļa asiņaino politiku. Kopš 2022. gada Marija publiski atbalsta Ukrainu un ir atteikusies no sava tēva Vladimira Maškova, kurš ir Krievijas diktatora atbalstītājs.