Tramps informējis Japānu un Dienvidkoreju par jaunu tarifu piemērošanu no 1.augusta







ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien nosūtījis Japānas un Dienvidkorejas līderiem vēstules, informējot viņus par 25% muitas tarifu spēkā stāšanos no 1.augusta.

Tramps nedēļas nogalē paziņoja, ka no pirmdienas izsūtīs pirmās 15 vēstules, informējot ārvalstis par jauno muitas tarifu piemērošanu. Tramps jau 2.aprīlī paziņoja par jauniem augstiem tarifiem virknei valstu, bet pēc tam apturēja to stāšanos spēkā uz 90 dienām. Šajā periodā, kas bija paredzēts sarunām, precēm no vairuma valstu tika piemērots 10% bāzes tarifs. Šis periods beigsies trešdien.

Gandrīz identiski formulētās vēstulēs Japānas un Dienvidkorejas līderiem Tramps norādīja, ka tarifi tiks piemēroti no 1.augusta, jo to tirdzniecības attiecības ar Vašingtonu “diemžēl ir tālu no savstarpīguma”. Tramps arī brīdināja abas valstis par eskalāciju, ja tās izdomātu atbildēt, paaugstinot savus tarifus.

Vienlaikus Tramps paziņoja, ka ir gatavs pazemināt iecerētos tarifus, ja Japāna un Dienvidkoreja mainīs savu tirdzniecības politiku.

90 dienu laikā ASV izdevies panākt tirdzniecības vienošanās tikai ar Lielbritāniju un Vjetnamu, bet ASV un Ķīna vienojušās uz laiku pazemināt tarifus.

ASV finanšu ministrs Skots Besents pirmdien paziņoja, ka ASV cer tuvākajās dienās nākt klajā ar paziņojumiem par jauniem līgumiem.

Jautāts par Trampa izsūtītajām vēstulēm, ministrs norādīja, ka tās informēs partnerus par tarifu likmi, kas tiks piemērota to produktiem, tirgojoties ar ASV, ja vien tie nevēlēsies “atgriezties un mēģināt risināt sarunas”.