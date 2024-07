VIDEO. Neticēsiet savām ausīm! Maksims Galkins pārsteidz publiku ar Olgas Rajeckas dziesmu un teju tādu pašu balsi Ieteikt







Kurš gan varētu izpildīt dziesmu “Apvij rokas” labāk par latviešu estrādes dīvu Olgu Rajecku? Slavenais komiķis un dziedātājas Allas Pugačovas vīrs Maksims Galkins festivālā “Laima Rendezvous” licis daudziem pārdomāt atbildi uz šo jautājumu un patīkami pārsteidzis koncerta apmeklētājus ar savu priekšnesumu.

Video dzirdama dziesma “Apvij rokas” Galkina izpildījumā. Video komentētāji apbrīno viņa talantu un uzsver, ka bez asarām šo priekšnesumu nevar noskatīties.

Festivālā viņš izpildījis arī grupas “Prāta Vētra” dziesmu “Plaukstas lieluma pavasaris”.

Maksims Galkins🔥dzied Prāta Vētras dziesmu👍 pic.twitter.com/NG9itmCaRF — Ainārs Šlesers (@SlesersAinars) July 28, 2024

Viņa prasme atdarināt dažādus māksliniekus ir visai apbrīnojama. Jūlija Krūmiņa 80 gadu jubilejā viņš pārsteidza publiku, izcili atdarinot Raimonda Paula balsi. Arī tad skatītāji bija sajūsmā.

LA.LV jau vēstīja, ka slavenā dziedātāja Alla Pugačova ieradusies Latvijā. Viņa ziņoja, ka ar bērniem plāno pamest Kipru un pārcelties uz dzīvi Latvijā, īrētā mājā Jūrmalā.

Iepriekš vēstīts, ka, atrodoties Kiprā, Alla Pugačova gandrīz vairs neizgāja no mājas veselības dēļ – visdrīzāk esot bijis grūti uzturēties karstumā, tādēļ ģimene izlēmusi vasaru pārlaist Latvijā, kur ģimene jau daudzus gadus mēdz pavadīt laiku.

26. jūlijā Jūrmalā sākās mūzikas festivāls “Laima Rendezvous Jūrmala 2024”, aģentūru LETA informēja festivāla rīkotāji. Festivāla viesus sagaidīja 45 mākslinieki no 14 valstīm – “pasaules mēroga zvaigznes, jauni izpildītāji un vietējie dziedātāji uz vienas skatuves”.

Pirmās dienas galvenie mākslinieki bija britu popgrupa “Londonbeat”. Viņi savu mūzikas vēsturi sāka Lielbritānijā, sadarbojoties angļu ģitāristam un trim dziedātājiem, kļūstot slaveniem ar R&B, popmūzikas un soula apvienojumu ar moderniem tehno ritmiem.

Festivāla pirmā diena arī šogad bija veltīta Ukrainas atbalstam, atvēlot skatuvi Ukrainas māksliniekiem. Tajā uzstājās Makss Barskihs, Verka Serdjučka, Aleksejevs, Anna Butkeviča, Nastja Kameņska, Uliana Olhina, Marija Maksakova. Ukraiņu mākslinieku uzstāšanos papildināja ungāru dziedātājs Dans Baurins, kā arī Igaunijas dziedātājs Uku Suviste. Festivālā uzstājās arī vietējie izpildītāji – Normunds Rutulis, Jānis Stībelis, Igo, Grēta un arī pati festivāla saimniece Laima Vaikule ar baletu no Ukrainas – “Freedom Ballet”.

Festivāla otrās dienas, sestdienas, galvenie mākslinieki bija rokgrupa “Bi-2”. Šoreiz Bi-2 spēlēja kopā ar Laimas festivāla orķestri, kura sastāvā ir gan pūtēju, gan stīgu grupa un izpildīja arī dziesmu kopā ar pašu Vaikuli.

Festivāla otrās dienas koncertā pēc uzvaras Eirovīzijā pirmo reizi Latvijā ieradās izpildītājs “Nemo”.

Sestdienas koncertā uzstājās arī “SunStroke Project” no Moldovas, Elina Nečejeva, Vadims Viks no Igaunijas, ukraiņu izcelsmes kanādiešu vijolnieks Vasils Papadiuks, Izraēlas “indie pop” grupa “Ice Hokku” un Elizabeth Zaharieva no Bulgārijas. Tāpat uz skatuves kāpa Nikolajs Trubačs no Ukrainas, kura popularitāte sasniedza kulmināciju 90.gadu beigās, pateicoties viņa duetam ar Borisu Moisejevu un viņu hitam “Zilais mēness”. Viņš ir Ukrainas Goda mākslinieks.

Sestdienas koncertā piedalījās arī Latvijas mākslinieki – Ivo Fomins, Stībelis, Rutulis, Aija Andrejeva, Patrisha, Dināra Rudāne.

“Laima Rendezvous Jūrmala” svētdienas koncerts tika solīts kā festivāla kulminācija. Šogad noslēguma dienas galvenais mākslinieks bija Andrejs Makarevičs. Īpašais svētdienas viesis bija “Lucky Love”. Svētdienas koncertā uz skatuves kāpa arī Gruzijas māksliniece Nino Katamadze. Noslēguma koncertu papildināja arī kupls skaits vietējo mākslinieku – Intars Busulis, Stībelis, Rutulis, Markus Riva, kā arī “Musiqq”, “Citi zēni” un Marija Naumova. Uzstājās arī Vaikule un “Freedom Ballet”.