Vērtīgi padomi, kādu gaisa atdzesēšanas sistēmu ieviest mājās un dzīvoklī

Attālinātās strādāšanas mode, ko veicinājusi piespiedu mājsēde, joprojām ir aktuāla. Līdz ar to dzīvojamās telpas tiek arvien intensīvāk izmantotas un cilvēki tur pavada arvien vairāk laika. Likumsakarīgi – arī komforts mājā kļūst arvien svarīgāks, un viens no tā priekšnosacījumiem ir optimāla gaisa temperatūra.

Aprēķināts, ka, komforta temperatūra ir 20…23 °C, ja temperatūra telpās palielinās līdz 32 °C, pasliktinās pašsajūta, turklāt līdz 50% pazeminās uzmanība un darba spējas. Piedevām tas ir bīstami veselībai.

“Uz ātro” pret karstumu nedaudz palīdz grīdas mitrināšana un mitru audumu izkāršana. Var uzlabot personisko pašsajūtu, ieejot dušā un baudot kādu vēsu dzērienu. Tomēr totālai karstuma seku pārvarēšanai nepieciešams pamatīgāks risinājums, jārīkojas stratēģiski un mājas… jānosiltina.

Paradoksāli, bet tieši labi nosiltināta māja vasarā sniedz vēsu patvērumu, jo izolācijas kārta nelaiž siltumu ne ārā, ne iekšā. Un vispamatīgākais risinājums būtu “gudrās mājas” sistēmā iekļauta klimata regulācijas stacija.

Ventilators – skaļš, bet uzticams

Karstās vasaras dienās cilvēka labākais draugs ir ventilators. Ventilators neatdzesē iekštelpu gaisu. Tas rada gaisa plūsmu, kas intensīvāk dzisina cilvēku. Izvēloties sadzīves ventilatoru, jāņem vērā ventilējamās telpas lielums un ierīces parametri – jauda, ventilējamā zona, trokšņa līmenis un energoefektivitāte. Ventilators ir mobils, to var ātri pārvietot no vienas telpas uz citu.

Kad tas vairs nav vajadzīgs, to var paslēpt noliktavā. Lielākajai daļai ventilatoru ir dažādi ātruma režīmi. Vieni rotējot virza gaisu dažādos virzienos, citi – tikai vienā. Daudziem ventilatoriem ir tālvadības pults, kas ļauj ērti mainīt ierīces režīmu. Ventilatoru nepilnība ir to radītā skaņa. Ja plāno izmantot ventilatoru arī naktī, jāizvēlas klusāks, kam ir nakts režīma funkcija.

Ja ventilators darbojas ar USB savienojumu, to ērti izmantot ceļojumā, barojot no datora vai ārējā akumulatora. Lētāki ventilatori ir funkcionāli un mazāk izskatīgi, par dārgāko ventilatoru modeļu dizainu ir padomāts rūpīgāk. Dārgākajiem ventilatoriem bieži ir papildfunkcijas – mitrināšana vai gaisa attīrīšana no smakām.

Galda ventilatori ir kompakta izmēra, un tos ir īpaši ērti izmantot, ja nepieciešams vēdināt noteiktu vietu. Populārajiem grīdas ventilatoriem ir statīvs ar regulējamu augstumu. Tie ir jaudīgāki par galda modeļiem un piemēroti lielāku telpu ventilācijai. Grīdas ventilatori ir daudzveidīgu dizainu, pat trīs rotācijas diski var tikt savienoti viens uz otra vienā statīvā. Izskatīgie torņa veida ventilatori aizņem mazāk vietas. Tie izmanto citu gaisa plūsmas radīšanas principu un pūš gaisu visā sprauslas augstumā.

Universāla ierīce ir griestu ventilators, kas palīdz gan karstā, gan vēsā laikā. Bieži tas tiek apvienots ar griestu lampu. Karstā laikā ventilators rada vienmērīgi kliedētu gaisa plūsmu, kas skar visu telpu. Var būt ļoti patīkams guļamistabā, viesistabā un bērnistabā pat pie normālas temperatūras.

Apkures sezonā telpas augšpusē sastājas siltākais gaiss, kas jānovirza uz leju. Telpa kļūst siltāka un mazāk jātērē siltumenerģija. Divi zaķi ar vienu šāvienu. Atsevišķām iekārtām ir bagātīga LED gaismu dizainēšanas iespēja. Griestu ventilatori ir praktiski un atraktīvi. Tiesa, vēl mazāk redzami Latvijas tirgos.

Efektīvs ir pārvietojamais gaisa dzesētājs – kompakta ierīcīte, kas gaisu ne tikai atvēsina, bet arī attīra un mitrina. Gaisa plūsmas virzienu var manuāli mainīt, regulējot restītes leņķi. Kompaktie izmēri ļauj ierīci viegli novietot.

Tā ir piemērota jebkurai telpai. Ierīce gaisu dzesē, to ar ventilatoru izpūšot caur membrānu, ko mitrina rezervuārā ielietais ūdens. Ūdens, pārejot no viena agregātstāvokļa (ūdens) otrā (tvaiks), patērē siltumenerģiju, un gaisa plūsmas temperatūra pazeminās. Jo aukstāks ir ūdens rezervuārā, jo aukstāks ir gaiss. Tvertnē iespējams arī ielikt ledus gabaliņus.

Ventilators ir diezgan kluss, tomēr naktī sīka dūkoņa būs dzirdama. Gaisa dzesētājs darbojas ar standarta USB vadu. Iespējams iegādāties maiņas filtrus. Jāatceras, ka mobilais gaisa dzesētājs tomēr nav smalks gaisa kondicionieris. Tas ir ventilators, kas, izpūšot gaisu caur ūdeni, padara telpu nedaudz vēsāku. Cena – ap 30 eiro.

Kondicioniera jaudu diktē telpas kubatūra

“Pašlaik visos tradicio­nālajos kondicionieru tirdzniecības punktos kondicionieri vēl ir pārdošanā. Tiesa, to izvēle nav tik liela kā gada sākumā, bet prece vēl ir dabūjama, jautājums – kad tos varēs montēt. Mobilo kondicionieri var uzstādīt pats,” sakarsušos pilsoņus mierina “oro.lv” kondicionēšanas iekārtu eksperts Sergejs.

Atšķirībā no ventilatora kondicionieris ir iekārta, kas ražo vēsumu un gaisu reāli atdzesē. Ražojot vēsumu, kompresors rada siltumu, kuru nepieciešams no telpas izvadīt caur atsevišķu ventilācijas šahtu vai uz ārpusi cauri sienai.

Mobilajiem kondicionieriem šim nolūkam izmanto garu gofrētu cauruli. Vienkāršākie ir ar ritenīšiem aprīkotie mobilie kondicionieri, kurus atliek novietot telpā un ierīkot karstā gaisa izvadu. Lielākās telpās labāk noder stacionāras kondicionēšanas iekārtas. Tās izvēlas atkarībā no telpas kubatūras. Jo telpa lielāka, jo jaudīgāka sistēma nepieciešama.

Kondicionēšanas jaudu parasti aprēķina, telpas tilpumu dalot ar 20. Piemēram, 60 kubikmetru lielai telpai kondicionēšanas jauda būs 3 kW. Jāņem vērā arī siltuma avoti – logu lielums, telpas izvietojums pret debespusēm, tāpat tas, cik daudz cilvēku uzturēsies telpā. Logu novietojums uz dienvidiem noteikti prasīs jaudīgāku kondicionieri.

Mobilo kondicionieri var uzstādīt pats, stacionāros uzstāda tikai apmācīti speciālisti. Jāatceras, ka kondicionēšanas sistēma gaisu sausina. Nepieciešamības gadījumā būs jāierīko gaisa mitrināšanas ierīce. Visus kondicionierus var darbināt kā ventilatorus, un daži modeļi spēj telpu arī sasildīt. Piemēram, “Inverter” tipa kondicionieri var būt arī gaisa siltumsūkņi, kas nodrošina telpu apkuri, ja āra gaisa temperatūra nav zemāka par -15 °C.

Ja neviena nav mājās, moderno ierīču elektronika ļauj gaisa dzesēšanas ierīces darbināt ieprogrammētā, lēzenā režīmā, ekonomējot elektroenerģiju. Kondicionēšanas iekārtas vislabāk iegādāties specializētos veikalos, kur pircēju konsultēs, kā arī piedāvās ierīkošanas un apkopes pakalpojumus. Ārējā bloka izvietošana būs jāsaskaņo ar ēkas īpašnieku, jo iekārta mainīs mājas izskatu.

Moderns kondicionieris ir ļoti līdzīgs gaiss–gaiss tipa siltumsūknim, un var izvēlēties arī šādu risinājumu.

“Modernie SPLIT tipa kondicionieri vairs principiāli neatšķiras no gaiss–gaiss tipa siltumsūkņiem. Tie dzesē gaisu vasarā un piesilda telpas pelēkajā apkures sezonā, kad gaisa temperatūra noslīd līdz mīnus 5…10 °C. Iekārta, kas maksā ap 500 eiro, dzesē telpas vasarā un ļauj uzlabot komfortu laikā, kad ārā ir drēgns, bet apkure vēl vai vairs nestrādā. Dažādu kondicionieru veidi tirdzniecības punktos ir pieejami, tomēr mūsu firmā montāžas pakalpojumu saraksts ir aizņemts jau līdz augustam,” komentē SIA “Commodus” kondicionēšanas sistēmu eksperts Gatis Skrūzmanis.

Profilaksei – ēnošana

Palīgpasākums komfortablas temperatūras radīšanai telpā ir tās noēnošana. Vienkārši noēnot logus var ar pretsaules plēvēm, kuras vislabāk uzlīmēt uz loga stikla no ārpuses.

Plēve neatstaros starojumu pilnībā. Tā, piemēram, var atstarot 60% no saules starojuma, telpā ielaižot ap 40%. Jārēķinās ka šis efekts saglabāsies un logs būs tumšāks arī ziemā, kad vairāk gaismas nebūtu par sliktu…

Elegantāks telpu pretsaules aizsardzības risinājums ir ārējo markīžu izveidošana. Moderni tehniskie paraugi redzami jaunajos “Velux” logos, kur ruļļveida markīzi izvelk un ievelk ar pults komandu.

Vienkāršs risinājums telpu noēnošanai ir parastās markīzes, kas var būt stacionāras vai izvelkamas, ar automātisku vai rokas vadību. Piemēram, virs loga var piestiprināt vienkāršu izvelkamo markīzi, kuras nojume izgatavota no poliestera ar PA pārklājumu. Tērauda rāmis padara 150 cm augsto x 200 cm plato markīzi pietiekoši izturīgu.

Tā ir noturīga pret UV starojumu un dažādiem laika apstākļiem, piedevām noņemama un mazgājama. Markīzi var uzstādīt uz mājas ārējās sienas virs loga vai arī citās vietās, kur nepieciešams noēnojums. Kad beidzas karstā sezona, to var demontēt.