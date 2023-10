Lai padarītu Visu Svēto dienas priekšvakaru jeb, kā tas tautā labāk zināms, Halovīnu, kas tiek atzīmēts 31.oktobrī, mazliet īpašāku galvenokārt mazajiem svinētājiem, portāls LA.LV piedāvā spocīgo uzkodu un našķu recepšu izlasi.

Raganu pirksti

Bļodā ieber 280 g miltu, 100 g pūdercukura, šķipsniņu sāls, 1 tējkaroti cepamā pulvera, samaisa. Tad pievieno 100 g sviesta, masu saspaida ar rokām. Pievieno 1 olu, to atkal samīca, līdz izveidojusies viendabīga masa. Pamācību, kā veidot pirkstiņus, var redzēt video! Kad tie izveidoti, nagu vietā liek mandeles un cep 20 minūtes 180 grādos. Kad tie izcepušies, noņem mandeli un zem tās uzliek zemeņu ievārījumu. Gatavs!

Raganu našķis Halovīnam

Uz lēnas uguns katliņā lej 1 bundžiņu iebiezinātā piena, pievieno 500 gramu baltās šokolādes, kurai ļauj izkust, to nepārtraukti maisot. Vienu trešdaļu gatavās masas ielej citā traukā, noliek malā. Masai pievieno zaļu pārtikas krāsvielu, maisa, kamēr tā kļūst zaļa. Tai pievieno 14 oreo cepumus, kas iepriekš sadalīti mazākos gabalos. Masai, kas tika atlikta malā, pievieno violetu pārtikas krāsvielu. Atsevišķā traukā lej zaļo masu, atstājot dažas spraugas violetajai masai, ko ielej brīvajās vietās. Izlīdzina masu, to izdekorē un liek ledusskapī vismaz uz 4 stundām.

Halovīna hotdogi ar karamelizētiem sīpoliem

Halloween Hotdog Fingers with caramelised red onions by @emsfoodiefix Follow our Tasty Fright Night series for more spooky recipes. #hotdog #halloweenhotdogs #fingerhotdogs #halloweenrecipes pic.twitter.com/0PmjDUKCN8

— Tasty UK (@TastyUK) October 13, 2023