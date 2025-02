Rajevs: Runāt par Ukrainas derīgajiem izrakteņiem ir absolūti pareiza stratēģija Ieteikt







Ukraina ne tikai aizstāv savu teritoriju un neatkarību, bet arī cenšas nodrošināt ilgtermiņa atbalstu no Rietumiem, piedāvājot to, kas pasaules lielvarām ir būtisks – stratēģiskos minerālus. Kā norāda Saeimas deputāts, Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs, Ukrainas dabas resursi varētu būt daļa no darījuma ar ASV, lai nodrošinātu militāro palīdzību turpmākajos gados.

Raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” tika apspriests jautājums par to, kā Ukrainas minerālu resursi var ietekmēt ASV atbalstu. Ir izskanējusi summa – 500 miljardi ASV dolāru –, kas varētu raksturot potenciālo ieguvumu, ko ASV saņemtu no Ukrainas dabas resursiem apmaiņā pret turpmāku militāro palīdzību.

“Ja mēs paskatāmies kartē, minerālu atradnes nav tikai Doņeckā un Luhanskā. Ukraina ir bagāta ar litiju, titānu, dažādiem citiem metāliem, un izrādās, ka tur ir arī nafta,” skaidro Rajevs. “Īpaši stratēģiski svarīgas atradnes ir Zaporijžas un Krivijrihas rajonos, kas šobrīd ir aktīvas kaujas zonas.”

ASV jau ir skaidri definējusi savu galveno ģeopolitisko izaicinājumu – Ķīnu. Šī valsts pēdējo desmitgažu laikā ir agresīvi ieguldījusi stratēģisko minerālu ieguvē visā pasaulē.

“Kīna līda visās iespējamās vietās, kur ir dažādi dārgmetāli un reti minerāli,” uzsver Rajevs. “Piemēram, Afganistānā mēs daudz runājām par militārajām operācijām, bet tajā pašā laikā Ķīna mierīgi sadarbojās ar vietējām provincēm un izveda resursus.”

Šobrīd Ķīnai ir būtiska priekšrocība attiecībā uz stratēģisko minerālu kontroli, kas var apdraudēt Rietumu valstu ekonomisko un militāro neatkarību. Tādēļ Ukrainas piedāvājums ASV – pieeja šiem resursiem apmaiņā pret ilgtermiņa atbalstu – ir loģisks solis.

Pēc Rajeva domām, Ukrainas piedāvājums nav tikai politiska retorika, bet gan pragmatisks solis: “Ja mēs no emocionālās plaknes pārejam uz reālpolitiku, tad valstis un politiķus interesē nevis tikai brīvības aizstāvēšana, bet arī stratēģiskās intereses. Un ASV nevar ignorēt piedāvājumu, kas viņiem dod reālu ieguvumu.”

Lai gan daļa no šiem minerāliem jau atrodas Krievijas okupētajās teritorijās, Ukraina vēl joprojām kontrolē būtisku daļu savu resursu. Tāpēc jautājums par pieeju šiem stratēģiskajiem izrakteņiem var kļūt par nozīmīgu faktoru starptautiskajās attiecībās un palīdzēt Ukrainai nodrošināt ilgtermiņa militāro atbalstu no ASV.