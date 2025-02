Skrošu patronas pret droniem un improvizēti bumbvedēji. Kā karš Ukrainā maina ieroču spēles noteikumus? Ieteikt







TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” Saeimas deputāts un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs analizēja jaunākās tehnoloģiskās inovācijas frontē, īpaši izceļot Krievijas bruņojuma jaunumus un Ukrainas improvizētos risinājumus.

Rajevs norāda, ka karā starp zaudējumiem un grūtībām abām pusēm attīstās arī jauni risinājumi. “Šajā karā nav ne tikai zaudējumi, ir arī kaut kādi ieguvumi vienā un otrā pusē. Arī inovācijas ir vienai un otrai pusē,” komentē Rajevs.

Krievija ievieš jauna veida munīciju dronu apkarošanai

Komentējot Krievijas bruņojuma attīstību, Rajevs pastāstīja par jaunu munīcijas tipu, kas nesen redzēts Krievijas bruņoto spēku video materiālos. “Tā ir standarta Kalašņikova triecienšautenes aptvere, bet ar pavisam savādāku munīciju. Tā izskatās pēc patronām, ko pazīst mednieki — tādas skrošu tipa lodes,” viņš skaidroja.

Šāda munīcija ir īpaši efektīva cīņā pret droniem. “Nevis viena lode lidos uz priekšu un mēģinās trāpīt dronā, bet vesels mākonis ar mazām metāla bumbiņām. Tām ir daudz lielākas izredzes nodarīt dronam bojājumus nekā ar standarta lodi,” norādīja Rajevs.

Šī inovācija ļauj karavīriem ātrāk reaģēt uz dronu draudiem, jo nav nepieciešams nēsāt līdzi speciālu ieroci — pietiek tikai nomainīt aptveri.

Ukrainas improvizētie bumbvedēji

Rajevs uzsvēra arī Ukrainas centienus attīstīt improvizētus ieročus. “Ukraiņi cīnās ar to, kas viņiem ir, un izmanto to, kas ir viņu rokās,” viņš sacīja. Viens no jaunākajiem risinājumiem ir improvizēti bezpilota bumbvedēji, kas tiek aprīkoti ar standarta aviācijas bumbām.

“Lidmašīna, kas jau sen ir pārtaisīta par bezpilota lidaparātu, tiek aprīkota ar lielākām bumbām, lai radītu nopietnākus bojājumus pretiniekam,” stāstīja Rajevs. Lai gan ne vienmēr šādi bumbvedēji sasniedz savus mērķus, viņi ir kļuvuši par nozīmīgu Ukrainas arsenāla daļu.

“Nenostrādāja viena, bet ir ļoti daudzas, kuras darbojas,” viņš piebilda, norādot, ka Ukrainas spēki arvien plašāk izmanto improvizētos risinājumus, tostarp mazas lidmašīnas, kas pārveidotas par droniem.

Rajevs uzsvēra, ka šāda veida tehnoloģiskā sacensība karā kļūst arvien izteiktāka. Abas puses turpina attīstīt jaunas metodes un bruņojuma risinājumus, kas var būtiski ietekmēt kaujas spējas un rezultātus frontē.