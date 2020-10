Foto: Pexels.com

Regulāra auto apkope – ilgāks automašīnas mūžs





Rūpes par automašīnu un tās uzturēšana labā braukšanas kārtībā prasa laiku un nedaudz pūles, taču tas ir to vērts, ja ar savu auto vēlies braukt gadiem ilgi, maksimāli samazinot servisu apmeklējumus. Zinot pamatus tam, kas nepieciešams Tavai automašīnai, un kad veicamas automašīnas tehniskā stāvokļa pārbaudes, Tu nodrošināsi to, ka auto ir vislabākajā tehniskajā stāvoklī, lai ceļš būtu drošs un patīkams. Šis raksts ir veltīts tiem, kuri domā par regulāru auto apkopes veikšanu, taču nezina ar ko sākt.

Biežākas pārbaudes

Lai auto darbotos kā nākas, biežāk nepieciešams pārbaudīt sekojošās lietas:

● Priekšējie un aizmugurējie lukturi, un bremžu un pagriezienu gaismas – Beigti akumulatori novedīs pie pilnīgas elektronikas „atteikšanas”, taču gadās, ka auto lukturim ir izdegusi lampiņa vai arī radies defekts kādā no vadiem. Vismaz reizi mēnesī pārbaudi vai visi lukturi deg kā vajadzētu.

● Eļļas un dzesēšanas šķidruma pārbaude – Katru mēnesi vai pēc vairākām degvielas uzpildes reizēm, īpaši pirms garākiem braucieniem, pārbaudi eļļas un dzesēšanas šķidrumu līmeni. Nepietiekams šķidrumu līmenis var novest pie dzinēja defektiem.

● Riepu protektora dziļums un spiediens – Vizuāli pārbaudi vai riepas protektors nav nodilis, kā arī uzpildi papildu gaisu, ja plāno pārvadāt ko smagāku.

● Gaisa filtrs – Filtrs regulē gaisu, kurš ieplūst dzinējā, aizturot nevēlamas daļiņas, kuras atrodas gaisā. Ja gaisa plūsma ir laba, tad filtrs palīdz samazināt degvielas patēriņu un emisijas, paildzinot dzinēja kalpošanas laiku.

Retākas pārbaudes

● Aizdedzes sveces – Dzinēja aizdedzes sveces aizdedzina gāzes un gaisa maisījumu, kas galu galā darbina jūsu transportlīdzekli. Ja sveces nedarbojas pareizi, jūsu motors zaudēs jaudu un nedarbosies optimālā režīmā.

● Transmisijas šķidrums – Līdzīgi kā eļļa jūsu dzinējā, arī transmisijas šķidrums ir smērviela, kas palīdz pareizi darboties visām jūsu transmisijas iekšpusē esošajām kustīgajām daļām.

● Amortizatori – Tie darbojas, kontrolējot triecienus un atsitienus brīžos, kad auto pārvietojas pa nelīdzenu ceļa segumu, un ir būtiska automašīnas vadāmības sistēmu sastāvdaļa.

● Priekšējais vai aizmugurējais diferenciālis – Diferenciāļi ir ierīces, kas sadala griezes momentu no motora un ļauj tam nosūtīt jaudu uz riepām. Tāpat kā daudzas citas automašīnas daļas, arī diferenciāļi ir jāieeļļo, lai nodrošinātu to pareizu darbību.

Foto: Pexels.com

Sezonālas pārbaudes

● Vējstikla tīrītāji – Vējstikla tīrītāji ir jāmaina apmēram reizi gadā vai ikreiz, kad samazinās to efektivitāte un tie slikti novada ūdeni no vējstikla.

● Akumulators – Tavas automašīnas akumulators ir viena no vissvarīgākajām komponentēm, kas nodrošina transportlīdzekļa darbību. Automašīnas akumulators nodrošina strāvu starterim, motoram un citiem transportlīdzekļa elektroniskajiem piederumiem.

● Riepas – Kā zināms, tad riepas ir jāmaina atkarībā no sezonas. Atbilstošu riepu lietošana ir ne tikai drošības jautājums, bet tas palīdz automašīnai darboties optimāli.

● Dzesēšanas šķidrums ziemas mēnešos – Ziemā ir svarīgi pārbaudīt antifrīza līmeni radiatorā, lai Tavas automašīnas radiators vai motora detaļas nesasaltu. Parasti ieteicams lietot 50/50 antifrīzu un ūdens maisījumu.

Foto: Pexels.com

Automašīna ir kā jebkura cita mehāniska ierīce – tā ir jākopj, lai paildzinātu tās mūžu. Svarīgākais ir saprast, kādas pārbaudes Tu vari veikt pats, un tad turēties pie režīmā, ik pa laikam veicot sava spēkrata apkopi. Mainoties gadalaikiem, iespējams, nepieciešams padomāt par dažādu komponenšu un detaļu nomaiņu. Internetveikalā 1a.lv ir pieejami dažādi filtri, riepas, akumulatori un citas automašīnai svarīgas detaļas!