Reklāmas aģentūras direktors komentē vakcinēšanās kampaņas plakātu līdzību ar ASV izmantotajiem

Viena problēma - viens žests visā pasaulē? Līdzība starp ASV un Latvijas vakcinācijas kampaņas plakātiem

Reklāmas aģentūras “Nord DDB Riga” direktors Andris Rubīns noraida publiskajā telpā izteiktos pārmetumus par Latvijā īstenotās vakcinēšanās pret Covid-19 kampaņas plakātu līdzību ar ASV un citviet pasaulē izmantotajiem vizuālajiem materiāliem.

Rubīns sociālajā vietnē “Facebook”, komentējot kampaņas “Bez vakcīnas nav uzvaras” plakātu līdzību ar ASV vides reklāmas plakātu sēriju, norādījis – ņemot vērā to, ka Covid-19 skāris visu pasauli, tad simtiem un pat tūkstošiem radošo komandu paralēli visā pasaulē strādā pie viena uzdevuma – jaunu ziņu un komunikācijas materiālu radīšanas, lai iedrošinātu cilvēkus vakcinēties.

“Viens no veidiem, kā skatīties uz šo vīrusu, ir cīņa vai karš. Nevis cīņa starp dažādām cilvēku grupām, kas tic vai netic Covid-19 bīstamībai un vakcīnu efektivitātei, bet gan cīņa, kurā mums visiem ir viens, draudīgs un nāvējošs pretinieks – Covid-19.

Tāpēc daudzas valstis visā pasaulē šobrīd meklē veidus, kā iedrošināt iesaistīties šajā cīņā pret vīrusu un vakcinēties,” skaidro Rubīns.

Reklāmas aģentūras “DDB Latvija” partneris un stratēģiskais konsultants Andris Rubīns. Foto: LETA/Zane Bitere

Viņš atgādina, ka viens no pasaulē ikoniskākajiem plakātiem ir mākslinieka Hovarda Millera 1943.gadā Otrā pasaules kara laikā radītais plakāts ar vēstījumu “We can do it” (“Mēs varam to izdarīt”).

Reklāmās bieži tiekot izmantotas kultūras un vēstures atsauces, un esot tikai loģiski, ka šis slavenais plakāts kļuvis par iedvesmas avotu vairāku valstu komunikācijas veidotājiem cīņā jeb karā pret Covid-19, tajā skaitā Vācijā, Skotijā, ASV, Austrālijā, Latvijā un citviet.

Arī Latvijas Universitāte kopš vakardienas pievienojusi savu plakātu sēriju, balstoties uz “We can do it” motīviem, vērš uzmanību Rubīns.

“Latvijas kampaņas gadījumā vēsturiskais motīvs ieguvis jaunu saukli, kas balstīts uz 2.Rīgas latviešu strēlnieku pulka 3.rotas karoga uzrakstu “Bez cīņas nav uzvaras”, bet plakātos ilustrētie tēli atspoguļo dažādas sabiedrības grupas, kuras šajā kampaņā vēlamies uzrunāt – seniorus, skolotājus, sportistus, kultūras darbiniekus, ceļotājus, jauniešus un citas auditorijas,” skaidroja reklāmas aģentūras direktors.

Mikroblogošanas vietnē “Twitter” vairāki iedzīvotāji kritiski izteikušies par plakātiem, kas veidoti ar aicinājumu doties vakcinēties pret Covid-19.

Vairāki lietotāji plakātos saskatījuši līdzību ar jau citur veidotām un redzētām reklāmām.

Kāds tvitera lietotājs saistībā ar ielās izvietotajiem plakātiem secinājis, ka “pat bezjēdzīgos vakcinēšanās plakātus paši nevaram uzzīmēt, bet nokopējam tos no ASV”, cits vienkārši uzskata, ka “šī kampaņa ir tizla”.

Tikmēr kāds cits tvitera lietotājs šajā saistībā aicinājis viņam parādīt kādu reklāmu, kas tiešām būtu oriģināla.

Prezentējot reklāmas plakātus 6.jūlija valdības sēdē, veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), atbildot uz jautājumu par iespējamu plaģiātismu tajos, norādīja, ka šie materiāli nav kopēti, bet gan veidoti no jauna, balstoties konkrētā stilā, kas bija raksturīgs dažādiem 20.gadsimta reklāmas materiāliem.