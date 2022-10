Rēvalds: Ja uzņēmēji nespēj samaksāt tik zemu minimālo algu, tad kaut kas nav kārtībā Ieteikt







“Ja uzņēmēji nespēj samaksāt tik zemu minimālo algu, tad kaut kas nav kārtībā,” TV24 raidījumā “Preses klubs” atzina “Veselības centrs 4” valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds.

Viņš šaubās, vai šāda veida uzņēmējdarbība nes lielu pienesumu Latvijas ekonomikai.

“Varbūt uzņēmējiem, kas nekādi nespēj sagramstīt minimālajai algai, kura ir zemākā Baltijas valstīs, jātransformējas par darba ņēmējiem? Tādā veidā ir iespēja nopelnīt vairāk, jo darba rokas mums katastrofāli trūkst,” skarbs bija “Veselības centrs 4” valdes priekšsēdētājs.

Viņš uzsver, ka Latvija ļoti smagi cieš no ēnu ekonomikas. Runa nav tikai par nenomaksātajiem nodokļiem, bet

arī negodīgo attieksmi pret godīgajiem uzņēmējiem.

“Ja ēnu ekonomika valstī ir 25%, tas nozīmē, ka katrā ģimenē dzīvo viens lieks cilvēks,” Rēvalds skaidroja.

Viņaprāt, ēnu ekonomika grauj Latvijas ekonomiku.

Iepriekš vēstīts, ka no 2023.gada 1.janvāra Latvijā paredz minimālās algas palielināšanu no 500 līdz 620 eiro. Savukārt no 2024.gada 1.janvāra līdz 700 eiro.