Rezerves pulkvedis Rublovskis: "Nākotnē nekādu oficālu karu neviens nevienam nepieteiks. Tam jābūt skaidram!"







“Ja mēs skatāmies no juridiskā viedokļa, es neatceros beidzamo reizi, kad oficiāli tika pieteikts karš. Ja mēs runājam par Ukrainu, tad oficiāli karš nemaz nenotiek – tas nav pieteikts ne no viena puses,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” pauda rezerves pulkvedis un politologs Raimonds Rublovskis.

Rublovskis, runājot par Irānu un Izraēlu, sacīja, ka arī šajās valstīs neesot ticis pieteikts karš. Līdz ar to Otrais pasaules karš bijis pēdējais, kad oficiāli tika pieteikts karš, teica Rublovskis. “Nekas nav dzirdēts, kad kāds būtu pieteicis karu, līdz ar to mainās arī juridiskais statuss. Vairs oficāli starp valstīm nav karš. Tātad vienā pusē ir kaut kāda speciālā operācija, otrā pusē arī nav karš līdz galam. Tātad – nav pieteikts! Tas rada tādu kā pelēko zonu visās šajās darbībās,” sacīja rezerves pulkvedis.

Rublovskis skaidroja, ka vienmēr var izmantot tādu variantu, kādu izmanto gan amerikāņi, gan krievi, respektīvi, “līdzīgi domājošas valstis un organizācijas”, kas globālā līmenī atrodas gandrīz visur. “Jūs tās varat apbruņot, motivēt un tad tās torpedē jūsu pretinieka vai ienaidnieka intereses. Piemēram, ja mēs skatāmies hutiešus Sarkanajā jūrā, kuri apšauda ar raķetēm vienu no svarīgākajām artērijām Sarkanajā jūrā… Nu kāds taču apgādā viņu ar šīm raķetēm un izlūkinformāciju un tā tālāk!” skaidroja Rublovskis TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”.

Rezerves pulkvedis uzsvēra, ka arī mums Latvijā tam nākotnē ir jāpievērš lielu uzmanību. “Ja mēs skatāmies uz šo reģionu, tad, manuprāt, nākotnē nekādu oficālu karu neviens nevienam nepieteiks. Tam jābūt skaidram! Līdz ar to, protams, katra no pusēm, ja mēs skatāmies Ukrainas situāciju, vai tā būtu ASV, Krievija vai NATO, – viņi tomēr centīsies darboties zem šiem noteiktajiem standartiem, lai tas tomēr neizraisītu pilna apjoma karu,” sacīja rezerves pulkvedis un politologs Rublovskis.

Tāpat Rublovskis atgādināja, ka pēdējo 5000 gadu laikā bija tikai divas vides, kur notika karadarbība – sauzeme un jūra. “Beidzamajos simts gados pievienojās gaiss, zemūdens telpa, kosmoss, pievienojās jaunas tehnoloģijas – kodolieroči, kibervide, mākslīgais intelekts. Un tas viss, protams, var un tiks izmantots karadarbībā. Un to mēs tiešām redzam arī jau šobrīd,” norādīja Rublovskis. “Es domāju, ka nākotnē neviens vairs sevi neapgrūtinās ar juridiskām niansēm, piesakot karu un atsaucot vēstnieku no valsts, kā tas bija Otrajā pasaules karā – to mēs varam aizmirst,” piebilda Rublovskis.

