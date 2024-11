Ilustratīvs attēls Foto: LETA/Ieva Lūka

“Visas tās ņemšanās Rīgas satiksmes sakarā, varu piebilst tikai vienu – man kā cilvēkam, kurš Rīgā ar sabiedrisko transportu brauc varbūt divas reizes gadā, biļešu iegāde šķiet piņķerīgs process. Piemēram, Romā iekāp pilsētas autobusā, nopīkstini norēķinu karti, 1.50 € ir samaksāts un viss!” Ar pārdomām par Rīgas sabiedriskā transporta biļešu iegādes iespējām sociālo mediju platformā “X” dalās Elīna Ogsta.

Iedzīvotāji kritizē novecojušo e-talonu sistēmu un uzslavē ārvalstu risinājumus

Pēdējā laikā arvien vairāk iedzīvotāju dalās pieredzē un izsaka neapmierinātību ar Rīgas sabiedriskā transporta biļešu iegādes kārtību. Daudzi sabiedriskā transporta lietotāji atzīst, ka biļešu iegāde ir sarežģīta, salīdzinot Rīgu ar citām Eiropas galvaspilsētām, kur pietiek ar ērtu bankas kartes nopīkstināšanu. Kā piemēri tiek minēta Londona, Varšava un pat Gruzija, kur sabiedriskajā transportā tiek izmantotas bankas kartes bez liekām sarežģītām lietotnēm un QR kodiem. „Elementāri,” secina viens no komentētājiem. Rīgā izveidotā e-talonu sistēma ir novecojusi un neērta.

Biļešu iegāde – izaicinājums pirms brauciena

Ieraksta autore raksta: “Rīgā braucienam sabiedriskajā transportā man katru reizi jāgatavojas kā uz nezin pasākumu kādu. Daudz informācijas, dažādi biļešu veidi, dažādas lietotnes, galva griežas!” Viņasprāt, atvieglota biļetes iegāde būtu vienkārši iespēja nopīkstināt bankas karti.

Pasažieris, kas pirms brauciena nav speciāli iepazinies ar informāciju- kā nopirkt biļeti, var nonākt situācijā, kad pret paša gribu brauc “pa zaķi”, uztraucoties par to, vai līdz nākamajai pieturai neiekāps kontrole.

Līdzīga situācija gadījās arī kādai LA.LV lasītājai Līvai: “Es vienu brīvdienas vakaru paliku bez auto, tāpēc nolēmu uzmantot trolejbusu. Biju jau nobriedusi, ka nāksies par braucienu maksāt vairāk, jo e-talonu laicīgi neiegādājos. Iekāpjot transportā un sniedzot šoferim 2 eiro, pretī saņēmu uzbraucienu, ka biļetes pie šofera jau trīs gadus nevar iegādāties. Diemžēl šis trolejbusa vadītājs nepaskaidroja, ka to var izdarīt telefonā vienā no vairākām aplikācijām. Biju pārliecināta, ka man jāmeklē kāds kiosks, kur to e-talonu dabūt.”

Lai arī Rīgas satiksme it kā sniedz mūsdienīgu iespēju transporta biļeti iegādāties aplikācijā, paiet kāds brīdis, kamēr kļūst skaidrs kas tieši ir jādara. Piemēram, ka samaksājot par biļeti, vēl ir jānoskenē QR kods.

Aktualizētās diskusijas vietnē “X” autore izceļ vēl kādu niansi: “Divas reizes ar vienu karti vienā transportlīdzeklī norēķināties nav iespējams, terminālis mirgo sarkans un rāda, ka par šo braucienu jau ir samaksāts.”

Neizpratni par to, kā korekti nopirkt biļeti tramvajā, autobusā vai trolejbusā parāda arī citu “X” lietotāju komentāri:

“Pirms pāris gadiem gribēju ar tramvaju pabraukt, tā arī nesapratu, kas jādara un izsaucu taksometru.”

“Reiz vajadzēja izmantot sabiedrisko kopā ar meitu, viņa aizmirsusi savu etalonu mājās. Kā, lai bērnam nopērk biļeti? Vienīgā “Maxima”, kas bija blakus, teica, ka vairs nepārdod. Citu veikalu blakus nebija. Braucām ar taksometru, neies skraidīt apkārt, lai meklētu, kur var nopirkt e-talonu.”

“Vakar kā reiz palīdzēju dažiem ukraiņu jauniešiem, jo viņi nevarēja piereģistrēties Rīgas satiksmes aplikācijā. To var izdarīt tikai ar Baltijas valstu telefona numuru. Mazliet pati apstulbu. Teicu, lai izmanto “Mobilly” un miers.”

Rīgas satiksme sniedz skaidrojumu

Šī diskusija nepalika nepamanīta arī uzņēmumam Rīgas satiksme, kas skaidro: “Strādājam pie tehniskā risinājuma dokumentācijas, lai veiktu iekārtu un sistēmas nomaiņu. Atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Kas paplašinās norēķinu iespējas sabiedriskajā transportā.”

Rīgas Satiksmes biļešu iegādes risinājumi jau sen vairs neatbilst iedzīvotāju un tūristu vajadzībām. Rīgai būtu lietderīgi pārņemt citu Eiropas pilsētu pieredzi un izveidot izdevīgāku sistēmu, kas ļautu pasažieriem iegādāties biļetes vienkāršāk un ērtāk.

