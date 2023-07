No Rīgas Centrālcietuma izbēdzis ieslodzītais Māris Kovaļovs

Rīgas Centrālcietuma apsargs konstatē bīstama ieslodzītā izbēgšanu. Meklēšana un ierobežojumi noteikti visā valstī Ieteikt







Svētdien ap plkst.13.45 no Rīgas Centrālcietuma izbēdzis 1993.gadā dzimušais Māris Kovaļovs, kurš atradās ieslodzījumā par slepkavības mēģinājumu. Bēgšanu konstatējusi ieslodzījuma vietas apsardze, kas nekavējoties par to ziņojusi atbildīgajiem dienestiem.

Svētdien no Rīgas Centrālcietuma aizbēgušajam Mārim Kovaļovam bēgšanas laikā, iespējams, radušies savainojumi, aģentūru LETA informēja Ieslodzījuma vietu pārvaldē (IeVP). Tas arī varētu būt iemesls, kāpēc bēglis, iespējams, klibo. IeVP nekonkretizē, vai savainojumi radušies bēgļa aizturēšanas mēģinājuma laikā vai arī viņa paša neuzmanības dēļ.

IeVP norāda, ka 1993.gadā dzimušais vīrietis Rīgas Centrālcietumā bija ievietots apcietinātā statusā aizdomās par slepkavības mēģinājumu.

Par bēgšanas faktu sākts kriminālprocess, un IeVP tiks sākta arī dienesta pārbaude, kurā vērtēs notikušā apstākļus un amatpersonu rīcību.

Vīrietis ir aptuveni 1,70 metrus garš, bija ģērbies tumšos šortos un tumšā džemperī. Pārvietojoties viņš, iespējams, klibo.

Valsts policijā sākti plaši personas meklēšanas pasākumi un ir izsludināti “Slazdi” visā valstī, kuru laikā var tikt ierobežotas citu personu ikdienas gaitas, kā arī var tikt pārmeklēti transportlīdzekļi un veiktas citas neikdienišķas darbības izbēgušā atrašanai.

Rīgā uz ielas tiek apturētas un pārbaudītas automašīnas.

Ikvienu, kuram ir zināma Kovaļova iespējamā atrašanās vieta, policija lūdz zvanīt pa tālruni 110. Likumsargi brīdina, ka bēglis var būt bīstams, tāpēc nekādā gadījumā nevajag mēģināt viņu aizturēt pašu spēkiem.

Ieslodzījuma vietu pārvaldē apstiprina faktu, ka šodien 23.jūlijā ap pulkstenis 13:45 no Rīgas centrālcietuma ir aizbēdzis Māris Kovaļovs, kuram ir apcietinātā statuss par slepkavības mēģinājumu. Šobrīd Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar Valsts policiju veic aktīvus meklēšanas pasākumus un norāda, ka plašāku informāciju par notikušā apstākļiem šobrīd nesniegs.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Stratēģijas daļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Admidiņa portālam LA.lv precizē:

“Persona bēgšanas laikā, iespējams, ir radušies savainojumi, kā rezultātā vīrietis, iespējams, klibo. Ieslodzījuma vietu pārvalde ir uzsākusi kriminālprocesu par notikušo. Bēgšanu konstatējusi ieslodzījuma vietas apsardze.”



Vienlaikus par ieslodzītā bēgšanu ir sākts kriminālprocess, bet notikušā apstākļi tiks detalizēti skaidroti dienesta pārbaudē, norādīja TM.

Arī iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS) esot lietas kursā par ieslodzītā izbēgšanu. Kā aģentūrai LETA norādīja ministra padomnieks Andrejs Vaivars, patlaban tiek veltīti atbilstoši spēki pēc iespējas ātrākai bēgļa notveršanai.

Ņemot vērā meklēšanas operāciju, ministrs aicina sabiedrību ar izpratni izturēties pret patlaban notiekošajām drošības pārbaudēm uz ielām.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, pēdējos gados neviens ieslodzītais no Rīgas Centrālcietuma nebija izbēdzis. Iepriekšējā skaļākā bēgšana no Centrālcietuma notika 2006.gada 9.augustā. Toreiz ieslodzījuma vietas teritoriju izdevās atstāt četriem ieslodzītajiem – 1973.gadā dzimušajam Ērikam Atkačovam, kurš bija ieslodzīts uz 13 gadiem, 1963.gadā dzimušajam Viktoram Atamanovam, kurš bija tiesāts par slepkavību un cietumā izcieta 12 gadu sodu, 1979.gadā dzimušajam Aleksejam Ivanovam, kurš bija notiesāts par laupīšanu uz astoņiem gadiem cietumā, un par zādzībām vairākkārt tiesātajam 1980.gadā dzimušajam Ričardam Prāvecam. Visus četrus dažas dienas vēlāk aizturēja uz Lietuvas-Polijas robežas un nogādāja Latvijā, kur viņi nonāca atpakaļ aiz restēm.

Kā izriet no tiesā izskatītās bēgšanas lietas materiāliem, 2006.gada augustā četrotne, pārzāģējot restes gan balkonā, gan cietuma sienā, izkļuva no kameras, tad devās dzeloņstiepļu žoga virzienā, kur viņus pamanīja apsargs, kurš panāca pēdējo no bēgļiem un centās viņu aizturēt, tomēr nesekmīgi. Tikuši pāri žogam, ieslodzītie izbēga, uzkāpjot sargtornī, kurš darbinieku trūkuma dēļ visu dienu bija tukšs.

Aiz mūriem bēgļus gaidīja īrēta automašīna, kuru ieslodzītie bija pasūtījuši pa nelegālu telefonu. Transportlīdzekli vadīja viena no bēgļiem – Ivanova – tēvs. Viņš nogādāja apsūdzētos līdz robežai, kuru tie nelegāli šķērsoja, un pēc tam jau aizveda līdz Kauņai.

10.augustā apsūdzētie tika aizturēti uz Lietuvas-Polijas robežas. Pēc prokurores domām, viņi bija nodomājuši bēgt uz Vāciju, jo vairākkārt tiesātā Atkačova grupējumam bija cieša saistība ar šo valsti. Viņš arī tika uzskatīts par bēgšanas organizatoru.