Autors: TV24

Katru dienu tūkstošiem cilvēku no reģioniem un Pierīgas mēro ceļu uz savām darba vietām Rīgā, jo atalgojuma slieksnis un iespēju galvaspilsētā ir vairāk – ne velti Rīga tiek dēvēta par ekonomikas mugurkaulu. Ar kādiem izaicinājumiem Rīgā sastopas uzņēmēji un darba ņēmēji – par to TV24 diskusiju raidījumā “Rīga gatava?” spriež Rīgas domes frakcijas “Latvijas attīstībai” vadītājs Viesturs Zeps, Rīgas domes frakcijas “Progresīvie” vadītāja vietnieks Mārtiņš Kossovičs, partiju apvienības “Apvienotais saraksts” biedrs, uzņēmējs Edgars Bergholcs. bijušais LIAA vadītājs Andris Ozols, kurš Rīgas domes vēlēšanās kandidēs no partijas “Latvija pirmajā vietā”, un eksperts – Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs. Raidījums TV24 ēterā šovakar, 9.aprīlī, pl. 21:03!

Mārtiņš Kossovičs diskusijā skaidro – budžeta prognozes liecina, ka Rīga izlīdzināšanas fondam drīz maksās teju 200 miljonus. Ja kopējais Rīgas budžets ir 1,5 miljardi eiro, domnieks uzdod retorisku jautājumu: kas ir 200 miljoni un šī fona? Turpinot attīstīt tēmu, Kossovičs min gan piemēru, gan piedāvā risinājumu kādai ļoti būtiskai problēmai, par kuru gadiem ilgi pikti ir rīdzinieki.

TV24 diskusiju raidījums “Rīga gatava?” Publicitāts foto: TV24

“Man šķiet, ka viena no aktuālākajām lietām ir ielu un ceļu stāvoklis Rīgā. Eksperti ir atzinuši – lai Rīgā visus ceļus uztaisītu tā, lai mēs visi būtu priecīgi un lepni, tam nepieciešami 350-400 miljoni… Ja Rīga divus gadus neiemaksātu izlīdzināšanas fondā – nu pieņemsim tādu utopiju – mēs divu trīs gadu laikā varētu ceļus uztaisīt kā maizīti ar sviestu!” Edgars Bergholcs, klausoties runātājā, atceras, ka reiz esot kaut kur pavīdējis plāns par galvaspilsētas likumu, kas esot bijis ļoti loģisks un prātīgs, taču nez kur pazudis.

“Rīga nepieder rīdziniekiem, mēs visi lietojam Rīgu, jo braucam turp,” viņš piebilst. Viesturs Zeps, runājot par galvaspilsētas likumu, piemin priecīgu faktu, ka drīzumā Rīgā tiks izveidoti 1000 īres dzīvokļi, savukārt Ozols norāda, ka viņam dīvaina šķiet valdības un Rīgas sadarbība. Viņš uzskata ka Ušakova laikā bijis skaidrs, kāda ir politiskā loģika, taču pēdējos piecus gadus, kad gan valdībā, gan Rīgas domē vadošā ir “Vienotība”, saspēle starp valdību un Rīgu esot kliba.