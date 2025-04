Kā Rīgai piesaistīt tūristus? Jāpārdod vēsturiskā daudzveidība un Latvijas mēreni siltās vasaras! Ieteikt







Autors: TV24

TV24 raidījuma “Rīga gatava?” diskusijā par tūrisma izaicinājumiem Rīgā sarunas dalībnieki – Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Ozols (Kods Rīgai), partijas “Latvijas attīstībai” priekšsēdētājs Juris Pūce, bijusī kultūras ministre, Rīgas domes deputāte Agnese Logina (Pro) un Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš, kurš Rīgas domes vēlēšanās kandidēs no GKR/ZZS, diskutēja par tūristu skaita pieaugumu Rīgā un dažādām mārketinga aktivitātēm tūristu piesaistīšanai. Ja kādreiz tie galvenokārt bijuši kaimiņi no tagadējām agresorvalstīm, tad tagad Rīgu vairāk apmeklē tūristi no Rietumvalstīm. Savā pieredzē ar klātesošajiem dalījās eksperts – Latvijas restorānu biedrības prezidents, “Opera Hotel” ģenerāldirektors Jānis Jenzis. Diskusija TV24 ēterā šovakar pulksten 21:03!

Reklāma Reklāma

Lai gan Jānis Ozols diskusijā minēja, ka mūsu kaimiņu – lietuviešu un igauņu, kā arī britu, vāciešu, arī somu tūristu skaits aug, Andris Kalniņš, atbildot uz jautājumu, kas ir tas, ar ko Rīga piesaista tūristus, norādīja uz ne pārāk pozitīvu tendenci. Proti, viņš uzsvēra, ka Latvijas ģeogrāfiskais novietojums atbaidot tūristus, jo ik pa laikam mūsu sabiedrībā uzvirmo runas, ka būs karš.

“Mēs paši pie tā esam vainīgi. Publiski runājam par to, baidām cilvēkus, ka karš būs tūlīt, bet politiķiem, ierēdņiem tieši pretēji vajag uzsvērt, ka esam NATO, Eiropas Savienībā, drošā vietā,” sacīja Kalniņš, piebilzdams – ja agrāk Rīga bijusi spāņu un portugāļu pensionāru iecienīts tūrisma galamērķis, tad tagad viņu vēlmju sarakstā Rīgas vairs nav.

Arī Agnese Logina uzskata, ka mums vairāk jāiedrošina cilvēki, jāreklamē galvaspilsēta un vairāk jāorientējas uz Rietumu valstu tūristiem. “Ja cilvēks dodas ceļojumā pa Eiropas valstīm, ir jāpanāk, lai viņš atbrauc arī uz Latviju, un te ir svarīgi gan tas, lai būtu laba autobusu satiksme, gan vilcieni… Nu, vajag mums to Rail Baltica… Jauniešiem ir ļoti populāri braukt ar vilcienu pa Eiropu. Tā ir ļoti iespaidīga, dzīvi izmainoša pieredze. Mums ir jābūt šajās līnijās.”

Savukārt Juris Pūce, izklāstot savu viedokli, minēja, ka arī tūrismā darbojas gravitācijas princips – tuvākie objekti pievelkas vieglāk, tāpēc vienmēr būšot tā, ka Latvijā būs daudz tūristu no kaimiņu valstīm – Somijas, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas, bet attālāko valstu iedzīvotāji jāuzrunā ar mērķētu mārketinga aktivitāšu palīdzību. “Rīga vienmēr ir bijusi daudzveidīga. Pārdodam šo vēsturisko daudzveidību! Nekaunīgi, tūrisma vajadzībām,” ierosināja Pūce. Jānis Jenzis pie teiktā piebilda, ka Rīgā pieaugot arī austriešu tūristu skaits un, runājot par klimata pārmaiņām, viņaprāt, dienvidu zemju tūristus, kuri mūk no karstuma, varam piesaistīt ar Latvijas mēreni siltajām vasarām.