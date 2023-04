Publicitātes foto.

Rīgas ostā ražo konstrukcijas tiltiem, ostām un civilajām būvēm visā Eiropā







Rīgas ostā savu darbību izvērš aizvien vairāk jaudīgu eksportspējīgu ražošanas uzņēmumu, veidojot ostu par veiksmīgu biznesa klasteri, kurā loģistikas iespējas veicina ražošanas attīstību savukārt ražošana – loģistikas pakalpojumu attīstību, tā portālu “LA.LV” informēja “Rīgas brīvostas pārstāve” pārstāve Liene Ozola.

Arī viens no Top 5 Latvijas eksportējošajiem būvniecības un ražošanas uzņēmumiem – AS “BMGS”, ir izvietojis savu ražotni Rīgas ostas teritorijā. AS “BMGS” ir viens no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem ar vairāk nekā 70 gadu darbības pieredzi, kas specializējas ne tikai sarežģītu hidrotehnisko un civilo būvju celtniecībā, bet arī ražo augstas kvalitātes tērauda konstrukcijas, saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas un transportbetonu jebkuru veidu būvkonstrukcijām.

Rīgas ostas teritorijā, kurā atrodas uzņēmuma dzelzsbetona konstrukciju rūpnīca, tiek ražotas konstrukcijas ostu piestātnēm un dažādi dzelzceļa infrastruktūras būvniecībā nepieciešami izstrādājumi – kontakttīkla balstu pamati, pasažieru platformas, pārbrauktuvju un gājēju pāreju dzelzsbetona plātnes, kā arī ēku būvniecībā lietojamie elementi – sienu un pārsegumu paneļi, sijas un kolonnas.

AS “BMGS” saražotās konstrukcijas tiek eksportētas uz Igauniju, Lietuvu, Zviedriju, Dāniju un citām Eiropas valstīm, kā arī izmantotas dažādos būvniecības objektos tepat Latvijā, tostarp ostu teritorijās.

“Mūsu pieredze darbā ar sarežģītiem infrastruktūras objektiem ir ļāvusi uzņēmumam nostiprināt savas pozīcijas ne tikai vietējā mērogā, bet arī eksporta tirgos. Īpaši šajā jomā izceļama “BMGS” ražošanas daļa, kurā tiek nodarbināti apmēram 100 darbinieki. Mūsu saražotās konstrukcijas ir izmantotas ne tikai Rīgas ostā realizētajos projektos, bet arī Liepājas, Ventspils, Salacgrīvas ostās un sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināļu izbūvē Klaipēdā, Lietuvā un Paldiskos, Igaunijā. Hidrotehniskā būvniecība vienmēr ir bijusi viens no “BMGS” prioritārajiem darbības virzieniem. Tam par apliecinājumu kalpo vairāk kā simts objektu rekonstruētās un uzbūvētās ostās Baltijas jūras krastos. Uzskatām, ka attīstīta un moderna ostu infrastruktūra ir ļoti nozīmīga ekonomikas veiktspējas atslēga,” atzīmē AS “BMGS” valdes priekšsēdētāja Svetlana Afanasjeva.

AS “BMGS” saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas tiek izgatavotas iepriekš, rūpnīcās, kas aprīkotas ar modernām ražošanas līnijām, un būvlaukumos notiek tikai gatavo elementu montāža ar mehanizētiem līdzekļiem.

AS “BMGS” darbība balstīta uz augstākajiem kvalitātes standartiem, atbilstoši tiem izstrādāta un ražošanā integrēta kvalitātes vadības sistēma, kas sertificēta atbilstoši starptautisko standartu prasībām, kuru ievērošanu uzrauga AS “Inspecta Latvia”. AS “BMGS” darbojas vairākās nozarēs, piemēram, civilajā būvniecībā Zviedrijā nodrošinot projektēšanu, produkcijas ražošanu un montāžu objektā, sniedzot klientiem pilnu apkalpošanas ciklu.

“Rīgas brīvostas pārvaldes izvēlētais attīstības kurss – veidot ostu par augstas pievienotās vērtības industriālo teritoriju, kur vienkopus darboties gan mūsdienīgiem loģistikas pakalpojumu sniedzējiem, gan jaudīgām ražotnēm, gan pētniecības un inovāciju uzņēmumiem, ļaus ikvienam uzņēmējam augt un attīstīties, kā arī nākotnē ostas klastera ietvarā rast jaunas konkurētspēju veicinošas sinerģijas un stratēģiskos partnerus,” ir pārliecināts Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Rīgas brīvostas komercdarbības klasteri veido ap 200 uzņēmumu, tostarp 36 stividorkompānijas (kravu pārkraušanas termināļi), ražotnes, noliktavu uzņēmumi un visdažādāko ostas pakalpojumu sniedzēji. Rīgas ostas biznesa klasteris nodrošina ar darba vietām vairāk nekā 4000 strādājošos.