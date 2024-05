Aptaujā noskaidrots, ka peldēt neprot 64% Latvijas iedzīvotāju un tikai 6% uzskata, ka peld teicami. Foto: Edijs Pālens/LETA

Rīgas peldvietās ūdens temperatūra jau sasniegusi plus 20 grādus, aģentūru LETA informēja Rīgas Pašvaldības policija. Plus 20 grādus ūdens temperatūra sasniegusi Ķīšezerā, Daugavā pie Lucavsalas un Bābelītes ezerā.

Daugavā pie Ķīpsalas ūdens temperatūra sasniegusi plus 17 grādus, pie Rumbulas – plus 14 grādus, bet peldvietā Vakarbuļļos ūdens temperatūra ir plus 13 grādi.

Rīgā kopā ir astoņas oficiālās peldvietas – Daugavgrīvā, Vakarbuļļos, Vecāķos, Rumbulā, Bābelītī, Ķīpsalā, kā arī Lucavsalā un Lucavsalas līcī.

Rīgas Pašvaldības policija glābēji rūpējas par atpūtnieku drošību visās oficiālajās peldvietās un arī peldvietā Ķīšezerā, kas vēl nav ieguvusi oficiālās peldvietas statusu.