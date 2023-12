Rinkēvičs: Esmu atvērts idejai par kara nodokli Latvijas uzņēmumiem, kas turpina tirgoties ar Krieviju Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

Uzņēmumiem, kuri uztur ekonomiskās saites ar Krieviju, varētu piemērot papildus nodevu, taču nepieciešama diskusija par tā apjomu, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” savu viedokli par kara nodokļa ideju pauda Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

“Es domāju, ka tas ir jārisina. Mēs esam par šo jau diskutējuši ar Ministru prezidenti, runājuši ar zemkopības ministru, ņemot vērā, ka viņš no oktobra aktīvi cenšas mobilizēt Eiropas Savienības kopējo pozīciju. Es arī zinu, kāpēc ir sarežģījumi, kāpēc nebūs ātru lēmumu un, vai tie būs tādi, kādus mēs gribam,” skaidro. E. Rinkēvičs.

Tirdzniecības jautājumu ar Krieviju sarežģī gan pasaules pārtikas problēmas, gan vēlme nepazaudēt Āfrikas, Latīņamerikas un Āzijas valstu atbalstu, piemēram, balsojumos Apvienoto Nāciju Organizācijā, kā arī cīņā pret Krievijas naratīvu.

“Daudzi aizmirst, jo tālāk no Ukrainas, jo tie skati ir daudz citādāki, bet es domāju, ka mēs varam diezgan daudz paši izdarīt. Sākot no papildus kontrolēm, nodevām, nodokļiem. Es ceru, ka tūlīt pēc Jaungada brīvdienām gan valdība, gan Saeima diskutēs par to. Es esmu atvērts idejai par papildus nodokļiem. Nezinu, 90% vai 50%, vai kādi citi procenti. Tas jāizdiskutē, bet pilnīgo noteikti tas būtu apsverami un ir lietas, ko mēs varam nacionāli izdarīt,” pārliecināt E. Rinkēvičs.

